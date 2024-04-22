Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; mahalle, konteyner kent, prefabrik ev ve enkaz çevrelerindeki ilaçlama çalışmalarının her gün saat 08.00-17.00 aralığında larva, 19.00-24.00 saatleri arasında da sivrisinek olmak üzere iki vardiya halinde gerçekleştirildiği belirtildi. İnsan sağlığına zararı olmayan, sadece haşere ve böcekleri etkileyen ilaçlama çalışmalarının Eylül ayına kadar sistematik şekilde süreceği ifade edildi. Ayrıca, hâlihazırda günde 3 araçla gerçekleştirilen çalışmalarda, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte araç sayısının da artırılacağına da dikkat çekildi.

İlaçlama Talepleri İçin Alo 153

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşın ALO 153 Acil Çağrı Merkezinden ilaçlama talebinde bulunabileceklerini de dile getirdi.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA