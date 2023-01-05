2019 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Göbeklitepe Yılı” olarak belirlenmesinin ardından kentte yaşanan turizm hareketliliği konaklama ve ziyaretçi sayılarına olumlu yansıdı. Şanlıurfa, 2023 yılında “İslam Dünyası Turizm Başkenti” olarak turizm de hedef büyüttü.

Şanlıurfa’da turizm çeşitliğinin artırılması, kente gelecek olan yerli ve yabancı misafirlerin şehri daha konforlu bir şekilde gezip görebilmeleri adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği koordinesinde hazırlıklar tamamlandı.

Şanlıurfa’nın keşfedilecek birçok tarihi ve turistik alanlarının olduğuna dikkati çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 2023’te Karahantepe’nin gizeminin çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Başkan Beyazgül, “Karahantepe yeni gizemlerin, yeni sırların ortaya çıktığı bir yerdir. Karahantepe birtakım gizemleri ve sırları içerisinde barındırıyor. Karahantepe’ye baktığımızda oradaki eserlerde yine Göbeklitepe’deki gibi sanat eserleri görüyoruz. Burada ortaya çıkan bulgularda mimari ve mühendisliği de görüyoruz. Karahantepe’ye baktığımız zaman Stonehenge ile karşılaştırdığımızda Stonehenge’in Göbeklitepe ve Karahantepe’den 5 bin yıl sonrasında olmuş. İnsanlığın bir an önce Şanlıurfa’daki Karahantepe’deki tepeleri ortaya çıkarıp var olan gizemi çözmesi gerekiyor. 12 Bin yıl önce neler yapıldığını merak ediyoruz. Elimizde ipuçları var. 2023 yılında bütün dünyanın bu gizemi çözmesi için enerjilerini Şanlıurfa için sarf etmeleri gerekiyor. Turizm açısından ziyaret edilmesi elbette ki önemlidir. Ancak önemli olan bir şey daha var o da buradaki gizemin çözülmesidir. Bu tüm dünya için çok önemlidir.” İfadelerine yer verdi.

ŞANLIURFA (PHA) -