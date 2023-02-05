Bunlar da ilginizi çekebilir

Sömestr tatilinin başlamasıyla gençlerin spor salonlarında vakit geçirmelerini sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi , ara tatilde yaklaşık 600 gence spor yapma imkanı sağladı. Spor salonlarına gelen gençler burada uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak eğlendi öğrendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi spor salonlarına gelen öğrenciler Taekwondo sporu ile tanıştı. Sömestr tatilinde 600 öğrenci Taekwondo yaparak iki haftalık arayı sporla dolu dolu geçirme fırsatı buldu. Spor merkezlerine gelerek tatillerini spor yaparak değerlendiren öğrenciler desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.