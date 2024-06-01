Malatya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde, şüpheli A.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Meydana gelen araç kurşunlama olayın ardından hemen harekete geçen Malatya Emniyet Müdürlüğü failin yakalamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı. İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde ve çevresinde detaylı incelemeler yaparak, güvenlik kameralarını incelerken, tanık ifadelerini topladı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli A.Ş. kısa sürede yakalandı. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan bir adet tabanca ve dokuz adet mermi ele geçirildi. Birçok suçtan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan sahış adli makamlara sevki sonrası ceza evine teslim edildi.

Kaynak : PHA