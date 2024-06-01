Op. Dr. Nurettin Ulaş; 1988 Adıyaman/Merkez doğumludur. 2016 yılında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 15 ay pratisyen hekim olarak görev yaptıktan sonra 2018-2024 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. 2024 Mayıs ayı itibariyle Sağlık Bakanlığı 116. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü (DHY) atamasıyla Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi, Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak göreve başladı. Başhekim Op. Dr. Engin Çatal yaptığı açıklamada; “Göreve başlayan Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nurettin Ulaş’a görevinde başarılar diler ve tüm Gölbaşı’lı hemşerilerimize hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum. Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanımız da muayene olmak isteyen hastalarımız Sağlık Bakanlığımızın MHRS randevu sistemi 182 numarasından ve hastanemiz hasta kabul Ve KİOS cihazlarından sıra alarak muayene olabilirler. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar hastanemiz de eksik olan uzman hekim kadromuzu her geçen gün artırmaya ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Hastanemiz standartlarını en üst düzey kaliteye getirmeye devam edeceğiz ve aynı şekilde eksik olan branşlarda ki hekimlerimizi de tamamlamaya devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA