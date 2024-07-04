ENAGrup’un Verileri TÜİK'i Yalanlıyor

Aydın, bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) verilerine dikkat çekerek, “ENAGrup’a göre Haziran enflasyonu aylık yüzde 4,27, altı aylık yüzde 41,16 ve yıllık yüzde 113,08 artmıştır. Bu veriler, TÜİK’in açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor,” dedi.

"Kamu Emekçileri Yoksulluğa Terk Ediliyor"

Aydın, TÜİK’in verileri çarpıtarak kamu emekçilerinin maaş zammını düşük tutma çabasında olduğunu belirterek, “Kamu emekçileri ve emekliler olarak yıllardır ne bütçeden hakkımızı alıyoruz ne de refahtan payımızı. TÜİK eliyle her gün biraz daha yoksulluğa, sefalete terk ediliyoruz,” dedi.

"Kamuda Verimlilik ve Tasarruf Paketi Saldırıdır"

Aydın, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, “Kamuda Verimlilik ve Tasarruf” paketinin kamu emekçilerine yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti. “Ülkenin kaynaklarını, kurumlarını, ormanını, arazisini özelleştirdiler, beton ekonomisine gömdüler. Şimdi dönüp bize ‘Ekonomiyi batırdık, kamu kaynaklarını tükettik, faturasını size kestik’ diyorlar,” dedi.

KESK'in Talepleri ve Eylem Çağrısı

Aydın, kamu emekçilerinin haklarını savunmak için alanlarda olacaklarını belirterek, şu talepleri sıraladı:

Gelir Vergisi Düzenlemesi: Gelir vergisi birinci dilim oranının %15’ten %10’a düşürülmesi ve yoksulluk sınırına kadar olan maaşların birinci vergi diliminde sabitlenmesi.

Güvenceli İş ve Güvenli Gelecek: En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması ve bu rakamın her çeyrekte güncellenmesi.

Sosyal Yardımlar: Kira yardımı, ulaşım ve yakacak yardımı gibi sosyal yardım kalemlerinin sağlanması.

Toplu Sözleşme: Grevli, özgür ve gerçek toplu sözleşme yapılması.

Aydın, tüm kamu emekçilerini mücadeleye çağırarak, “Gelin yıllardır hepimize kaybettiren yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş ve güvenli gelecek mücadelesinde birleşelim,” dedi.

Kaynak : PHA