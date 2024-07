GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz başkanlığındaki heyet, basın sektörünün sorunlarının yanı sıra, günlük yaşamı etkileyen sorunların çözümünü için hazırlanan rapor Vali Varol’a teslim edildi.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'ın Adıyaman Valisi Osman Varol’u ziyaretine GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Sait Akbaş, GAP Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Yılmaz Çoban, GAP Gazeteciler Birliği Muhasibi Kamer Ulucan, Radyo Tek Yönetim Kurulu Başkanı Z.Selahattin Alptekin, Doğuş Gazetesi Sahibi Murat Çeliker, Doğru Haber sahibi Mehmet Emin Danış, Radyo Mert Genel Yayın Yönetmeni Bülent Özdüzen, Kalem Medya sahibi Orhan Karakaş, GAP Olay Gazetesi Tarsus Temsilcisi Fatma Özger Bilgiç ve Gapolay Gazetesi Koordinatörü Hakan Danış eşlik etti.

Ziyarette GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, deprem bölgesinde ağır kayıp verip, hasar alan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da yaptığı incelemelerde elde ettiği izlenimleri Vali Varol’a anlattı.

Diğer illere göre Adıyaman’da işlerin daha derli toplu devam ettiğine vurgu yaptı, fakat Adıyaman’da daha da iyi ve hızlı çalışma için gayret edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kıymaz Adıyaman’da gündelik hayatı olumsuz etkileyen bazı hususların altını çizdiği raporu Vali Varol’a teslim ederken, raporda olanları sözlü olarakta anlattı.

Adıyaman sorunlarının yer aldığı ve çözüm önerilerinin bulunduğu raporun içeriği hakkında bilgi veren Başkan Kıymaz,"GAP gazeteciler birliği genel merkezi olarak 6 Şubat deprem felaketi sonrasında, bölgemizde basın faaliyetlerinin yürütülmesi, sektörün ayağa kaldırılması hususunda gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Deprem bölgesinde hayatını kaybeden toplam 33 gazetecinin 13’ü maalesef Adıyaman’da vefat etmişlerdir.

Yetişmiş insan kayıplarının yanı sıra, evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden arkadaşlarımızın mesleklerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için. Gazeteci meslektaşlarımızın fiziki anlamda çalışma ortamına, ofis ve büro ihtiyaçları vardır.

Bu hususta yerel yönetim, Valilik ve sektör temsilcilerinde irade olmakla birlikte, gazeteci sayısı v.s sebeplerden dolayı ciddi bir adım bu güne kadar atılamamıştır. Adil bir şekilde 6 şubat öncesi vergi kaydı olup, bir fiil gazetecilik yapan, İletişim başkanlığınca akredite olan, sürekliliği olan yayın sahipleri için iş yeri temin edilmesi, kamu görevi gören gazetecilerin hakkıdır diye düşünüyoruz. Kalıcı bir basın sitesi kurulması için Valiliğin öncülüğüne ihtiyaç vardır."dedi.

"Adıyaman Ulu Cami yeniden yapılmalı"

Depremden Ulu Cami'nde nasibini aldığını ve yeniden yapılması yönünde rapora işlediklerini aktaran Kıymaz,"Depremde tarihi ve dini yapıların çoğu zarar gördü. Adıyaman Ulu Cami’de bu felaketten nasibini aldı. Adıyaman Ulu Cami’nin zemini sulu bir alandır. Bu zemin üzerinde 7.7'lik 2 deprem yaşamış yerle bir olmuş Ulu Cami’nin ayakta zor duran 1,5 duvarı esas alınarak bu yapının restorasyona ne bilimsel, ne arkeolojik, nede fizik kurallarına uygun olmayacaktır. Ayakta duran bu 1,5 duvarın sağlamlığı tekrar etüt edilerek çürükse ki, biz çürük olduğuna inanıyoruz bu alanda eski Ulucami’ye benzer daha modern ve yeşil alanı olan, çevre düzenlemesi olan modern bir cami yapılmasına ihtiyaç vardır. Öncülüğünüzde bu projeyi hayata geçirmek mümkün ve Diyanet Vakfına veya başka vakıflara bu yapı Kültür bakanlığı öncülüğünde yaptırılabilir." Şeklinde konuştu.

Kalenin aslına uygun şekilde tekrardan restore edilmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Kıymaz,"Adıyaman’ın önemli simgelerinden Adıyaman kalesi 2010 yılında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında kalenin surları sökülerek adeta yağmalandı. Proje kaleyi restore etmekken kale ortadan kalktı. O bölge tepe oldu. Kalenin eski surlarla çevrili resimleri mevcut. Aslına uygun olarak TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje çalışmalarının içerisine surlarla çevrilmesi proje olarak eklenebilir ve Adıyaman kalesine gelen yerli yabancı turistler kaleyi görmeli ve surlardan şehri seyredebilmelidir."dedi.

"Adıyaman’a hamam lazım"

"50 bin insanın konteynırda yaşadığı bu kentte Hamam olmaması önemli bir eksikliktir."diyen Başkan Kıymaz,"Binlerce yıllık şehir geleneklerimizin olmazsa olmazı sayılan Hamam ve çeşmeler Adıyaman’da son 30 yıl içerisinde adeta yok oldu. Bir şehir Hamam ve çeşmesiz olmamalı.

Türk mimarisini simgeleyen bir projeyle Adıyaman’a bir hamam yapılmasına ihtiyaç vardır. Dışarıdan gelen binlerce işçi, çalışanlar ve 50 bin insanın konteynırda yaşadığı bu kentte Hamam olmaması önemli bir eksikliktir.

Bu ihtiyaçlar mahalli idarelerin belediyelerin sorumluluk alanında olabilir, belediyeler ihmal etmişse bunu özel idare yapıp işletebilir." Şeklinde sözlerini ekledi.

Adıyaman’a Anfitiyatro ve otopark sorununa da değinen Kıymaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman’ın önemli eksiklerinden biri önemli konser, tiyatro, konser gibi faaliyetler için ilimizde maalesef bir kültür sarayı, kültür merkezi bulunmaktadır. Adıyaman’ın Karadağ mevki. Konutların yükseldiği Kuzeyde ki TOKİ konutlardan aşağı 3.çevre yoluna biten dağın eteğine veya millet bahçesine iyi bir projeyle modern Anfitiyatro yapılabilir.

Öncülüğünüzde bir anfitiyatro fizibilitesi yapılıp projelendirilirse Adıyaman’ın yarınları için faydalı olur diye düşünüyoruz. Eski hükümet binası yerine yapılan caminin altında otopark olduğu söyleniyor. Bu oto park hayata geçirilerek kent merkezindeki cadde ve sokaklara biriken araçlar için park etme imkânı olur ve kent trafiği rahatlatılır.

Adıyaman’ın en büyük park sorunu tek hastane olması nedeniyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine her gün binlerce araç park etmek için yer arıyor ve vatandaş için bu durum çile haline gelmiş durumdadır. Bu hastane yanına yapılan yeni hastane de faaliyete geçtiğinde, bu durum vatandaş için çekilmez hal alacaktır.

Gazeteci meslektaşlarımızın zaman zaman gündeme taşımaya çalıştıkları ve üyelerimizin de dikkat çektikleri bu hususları yazılı olarak sizlere takdim ederek bir kez daha kamu adına görevimiz yapmış sayılacağız. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz"

Vali Osman Varol: Uyarıcı yayınlardan istifade ediyoruz

Vali Dr. Osman Varol ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, basının uyarıcı yayınlarından istifade ettiklerine dikkat çekerek, deprem sonrası gazetecilerin çalışma ortamı ve şartlarının güzelleştirilmesi hususunda pozitif düşünceleri olduğunu fakat gerçekleşmeme sebeplerini izah etti.

"Her alanda ciddi çalışma yapılıyor"

Vali Dr. Osman Varol, Her alanda Adıyaman’da ciddi çalışmalar yapıldığını dile getirerek, Ulu Cami’nin yeniden inşası ile ilgili aynı düşüncede olduğu için birkaç defa ilgili kurumlara bu hususta girişimde bulunduğunu ancak Koruma Kurulu’nun kararında ısrarcı davrandığını söyledi.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da olağanüstü durum söz konusudur. Burada işlerin sağlıklı ve hızlı yürümesi için kurumlar arası iş birliğinin yanı sıra STK, Basın ve siyasi temsilcilerinde ellerini taşın altına koymaları gerektiğini söyledi.

Ziyarette son olarak Vali Dr.Osman Varol heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade edip, heyetle hatıra remi çekti.



Kaynak : PHA