Önder, yazısında, Konak’ın çözüm süreci sırasında kendilerine yönelik linç girişimlerine karşı gösterdiği dayanışmayı anlattı. Karadeniz bölgesinde barışı anlatmak amacıyla çıktıkları bir yolculukta hedef olduklarını belirten Önder, o dönemde Konak’ın kendilerine sahip çıktığını şu sözlerle dile getirdi:

“Bir insan evladı 700 kilometre taş yer mi yağmur gibi? Yedik ve gerisin geri döndük. İşte bu linç güruhuna yine bir Karadeniz uşağı Volkan Konak, atma türkü lezzetinde ve ülfetinde karşı çıktı. ‘Maçka’ya gelin benim evimde kalın’ dedi. Bizim için ‘Bunlar sözüne güvenilir insanlar’ dedi… İşte o gün kalbimizde, yücelerden yüce bir konak inşa etti. Tıpkı soyadı gibi.”

"Barışın son mührü için Karadeniz’e gideceğim"

Volkan Konak’ın vefatından önce bir dost aracılığıyla kendisine gönderdiği “Karadeniz’e en son gelsin” şeklindeki mesajı da aktaran Önder, bu nasihati tutacağını belirtti. Yazısında, “Barışın son mührü için Karadeniz’e gideceğim” diyen Önder, Konak’a şu sözlerle veda etti:

“Şerefle girdi hayatımıza, şerefle yaşadı, şerefiyle tamamladı zamanını. Şerefiyle de haşrolunacaktır inşallah. (...) Maçka’daki kabri başında, dünyanın bütün sevdalıkları için şu türküyü okurum belki: ‘Denizde kararti var, bu gelen kayik midur…’”

Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde yaşamını yitirmişti. Türkiye'nin dört bir yanında sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılanan vefatı sonrası, sanatçının müziği ve duruşuyla hafızalarda bıraktığı iz yeniden gündeme geldi.

Kaynak : PHA