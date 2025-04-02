Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı için binlerce kişi veda için Maçka’ya akın etti

“Kuzeyin Oğlu” lakabıyla hafızalara kazınan Konak, 30 Mart akşamı konser verdiği sırada fenalaşmış, kalp krizi geçirdiği tespit edilerek hastaneye kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçının ani vefatı, Türkiye genelinde büyük üzüntüyle karşılanmıştı.

Cenazeye Yoğun Katılım

Volkan Konak için ilk tören 1 Nisan’da İstanbul’da düzenlenmişti. Ardından cenaze bugün memleketi Maçka’ya getirildi. İlçe merkezinde kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP milletvekilleri, belediye başkanları, sanat dünyasından birçok isim ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, Konak’ı son yolculuğuna uğurlamak isteyen binlerce kişi Maçka’ya akın etti.

Cenaze Arabasının Ardından Yürüdüler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, cenaze namazının ardından cenaze aracının arkasından yürüyerek Volkan Konak’ın defnedileceği Konakoğlu Aile Mezarlığı’na kadar eşlik etti. Konak’ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Özel: “Cesareti Ve Sanatı Emanetimizdir”

Tören sırasında kısa bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Volkan Konak, kendi toprağına kavuştu ama anısı ve eserleri her zaman başımızın üzerinde olacak. Cesareti, bu halkın hafızasında yaşayacak. Evlatları, bıraktığı sanat mirası ve özgürlükçü ruhu bizlere emanettir” dedi.

Özel ayrıca, Maçka’da bir caddeye Volkan Konak’ın adının verileceğini ve CHP’li belediyeler tarafından sanatçının isminin kültür merkezlerinde yaşatılacağını duyurdu.

Sevenleri Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Törende duygularını dile getiren sevenleri, Volkan Konak’ın Karadeniz kültürü, halk müziği ve özgün mücadelesiyle unutulmaz bir sanatçı olduğunu belirtti. Mezarlıkta gözyaşlarını tutamayan bazı vatandaşlar, Konak’ın eserlerini hep birlikte seslendirdi.

Kaynak : PHA