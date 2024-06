2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle mesaj yayımlayarak, "Her deneyimi bir öğrenme fırsatı olarak görün ve kendinize güvenerek ilerleyin" İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli,"Sevgili öğrenciler, bugün, bir eğitim-öğretim yılını daha tamamlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bazılarınız büyük bir sevinçle, bazılarınız ise hedeflerine ulaşma konusunda daha çok çalışması gerektiğini fark ederek karnelerini alacak. Sorumluluk bilinci, planlı çalışma, gerçekçi hedefler ve kararlılığın bir arada olduğu ortamda başarı kaçınılmazdır.

Her gün yeni bir öğrenme fırsatıdır. Eğitim sürecinde karşılaştığınız her ders, size bilgi ve beceri kazandırmak için bir adımdır. Notlarınız, kendinizi geliştirmeniz ve daha iyisini başarmanız için birer rehberdir. Azimle çalışarak hedeflerinize ulaşabilir ve başarılarınızı artırabilirsiniz. Her deneyimi bir öğrenme fırsatı olarak görün ve kendinize güvenerek ilerleyin.

Değerli öğretmenlerimiz, Sizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirirken büyük bir özveri ile çalışıyorsunuz. Eğitimin temeli, iyi yetişmiş eğitimcilerin elinde şekillenir. Bu nedenle, bu yılın değerlendirmesini yaparken gelecek yıla yönelik planlarınızı da oluşturmalısınız. Elinizdeki cevheri, bilgi ve sevgi ile işleyerek çocuklarımızın zihinlerine nakış nakış işlemeye devam edeceğinize inancım tamdır. Eğitimdeki yenilikleri ve program değişikliklerini yakından takip ederek, tatilinizi kendinizi geliştirme fırsatı olarak değerlendirmenizi tavsiye ederim. Geleceğimizin mutlu ve güçlü toplumunu oluşturma yolunda verdiğiniz emeğin karşılıksız kalmayacağını unutmayınız."dedi.

Velileri ise uyaran Başli mesajının devamını şu şekilde sürdürdü:

"Sayın veliler, çocuk yetiştirmek, sabır ve sevgi gerektiren bir sanattır. Bu sanatı icra ederken çocuklarınızı anlamak en önemli basamaktır. Onları anlamadan, onlarla etkili bir iletişim kurmak mümkün değildir. Çocuklarınızın karnesini başka çocuklarla kıyaslamaktan kaçınmalısınız. Başarılarını ödüllendirerek motive etmeli, beklenilenin altında kalan notları ise sabır ve anlayışla karşılamalısınız. Unutmayın, her çocuk çabasıyla bir tatili hak eder."



Kaynak : PHA