Türk Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Varol,"Kurulduğu günden bu yana milletimizin birlik ve bütünlüğü, devletimizin bekası için yüksek bir vazife şuuruyla görev yapan Türk Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıldönümünü kutluyor büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarını, hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmaları için tebrik ediyorum.

Sahip olduğu 185 yıllık birikim ve tecrübe çerçevesinde oluşturduğu vizyonla kendisini daima yenileyen Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev bilinciyle milletimizin takdirini kazanarak köklü ve başarılı geçmişinden aldığı güçle geleceğe hazırlanmaktadır."şeklinde konuştu.

Jandarmanın kararlılık ve başarılarla aziz milletimin övünç kaynağı olduğunu belirten Varol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletimizin en köklü kurumların başından gelen ve 2 asra dayanan şanlı geçmişiyle etkin bir asayiş hizmeti sunmayı temel amaç edinen Jandarma Teşkilatımız, milletimizin birliği ve bütünlüğü ile devletimizin bekası için terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz demeden fedakârca hizmet vererek gerek iç güvenlik harekâtında gerekse sınır ötesi operasyonlarda gösterdiği azim, kararlılık ve başarılarla bizlerin ve aziz milletimizin övünç kaynağı olmuştur.

Bu vesileyle "Huzur ve Hoşgörü Kenti" olarak anılan Adıyaman'ımızda güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde çok önemli katkıları olan Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevlerini başarıyla yerine getirirken şehit olan jandarma mensuplarımızı rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum. Büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm jandarma personelimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."



Kaynak : PHA