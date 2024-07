İlçede cadde ve sokakların en son 2015 yılında Google Maps ve Street View'de güncellendiği ve bazı sokakların ve caddelerin navigasyon sistemlerinde görünmemesi nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için Kahta Belediyesi tarafından güncelleme yapıldı.

Kahta ilçesinde güncellenen alanları inceleyen Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Karaaslan'ın eşlik ettiği Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç öncülüğünde gerçekleştirilen Google Maps ve Street View'de navigasyonda yer almayan mahalle ve sokakların eklemesi yapıldı.

"Kahta Belediyesi olarak harekete geçtik"

Navigasyon güncellemesi için video ve fotoğraf çekimlerin başlatıldığını belirten Başkan Mehmet Can Hallaç,"Bu sorunu çözmek için Kahta Belediyesi olarak harekete geçtik. Şehir merkezimizin mevcut durumunu en güncel şekilde yansıtacak video ve fotoğrafların 360 derece çekimlerini, tarafımızdan başlatıldı. Böylece navigasyon sistemlerindeki eksiklikleri giderecek ve sizlere daha doğru bilgi sunulacaktır. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ediyoruz. İlçemizin gelişimine katkıda bulunmak için her daim yanınızdayız"dedi.



Kaynak : PHA