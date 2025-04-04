Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’a yönelik eleştirilerde bulunan Mesut Sağmak, belediyenin vidanjör ihtiyacını satın alma yerine 7 aylık kiralama yöntemiyle temin etmesini kamu kaynaklarının verimsiz kullanımı olarak değerlendirdi. Kiralama bedelinin neredeyse satın alma maliyetine denk gelmesinin düşündürücü olduğunu vurgulayan Sağmak, “Belediyenin ihtiyacı olan vidanjör aracını satın almak yerine, 7 aylık kiralama bedelinin neredeyse satın alma maliyetine denk gelmesi bizleri bir kez daha hüzünlendirdi” dedi.

“Finans İlçeyi Kurtarmaz, Yatırım ve Hizmet Kurtarır”

Geçtiğimiz günlerde belediye bütçesinin faize yatırılmasına ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşan Sağmak, üretken yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğini yineleyerek şunları söyledi:

“Toplumun refahı ve istihdamın sağlanması için hizmete ve üretken yatırımlara öncelik verilmelidir. Belki faizden elde edilen gelirle kiralama ücreti karşılandığını ve anaparanın korunduğunu düşünüyor olabilirler; ancak bu yanlış bir bakış açısıdır. Unutmayalım ki, finans ilçeyi kurtarmaz, yatırım ve hizmet kurtarır. Asıl önemli olan finansı yatırıma dönüştürmektir.”

Sağmak, stratejik ve katma değer yaratan yatırımlarla ilçeye hem istihdam hem de gerçek hizmet sunulabileceğini belirterek, denetlenebilir ve somut projelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı:

“Finansı, kağıt üstünde görünen bir konvertibl halden çıkarıp, gerçek ve sıkı denetlenen bir hale getirmeliyiz.”

“Kahta, Savrulan Bir Kayık Değil; Rotası Belli Bir Gemi Olmalı”

Açıklamasında Kahta’nın siyasal hesaplaşmaların gölgesinde değil, halkın menfaatleri doğrultusunda yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Sağmak, Kahta Belediyesi’nin daha gerçekçi ve sürdürülebilir politikalar izlemesi gerektiğini ifade etti.

“Bizler, bireysel menfaatlerin ağır bastığı siyasi bir arenayı bir kez daha yaşamak istemiyoruz. Güzide ilçemiz, savrulan bir kayık değil, rotası belli bir gemi gibi yönetilmelidir. Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir ilçe yönetimi için kimse bu yolda gölge düşürmemelidir. Sayın Hallaç’ın daha duyarlı ve sağduyulu davranarak, ilçemizin kalkınması adına gerçekçi adımlar atmasını ve topluma ütopya değil umut vermesini temenni ediyoruz.”

Kaynak : PHA