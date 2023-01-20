Kâhta Kaymakamı Selami Korkutata ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli okullarda karne dağıtımına katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Karne dağıtımından sonra öğrenciler Kaymakam Selami Korkutata ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürleri Mehmet Bayram, Mehmet Türk ile aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilere tatil günlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için tavsiyede bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Sevgili öğrencilerim, bugün dönem boyunca yaptığınız çalışmaların ve gösterdiğiniz çabalarınızın karşılığını aldığınız gün. Tüm bu çabanın ve çalışmalarınızın sonucu ne olursa olsun çalışmaya devam etmelisiniz. Başarmaktan asla vazgeçmeyin, bunu için kendinize olan inancınızı ve güveninizi diri tutmanız gerekir. Tatil sürecinde bol bol dinlenmeyi, telafi noktasında düzenli ders çalışmayı ve kitap okumayı ihmal etmeyiniz. Bugün vesilesiyle tatil heyecanınızı ben de paylaşıyor, sizlerle birlikte aynı sevinci yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarına ve velilere yönelik de konuşan Başli, “Kıymetli Meslektaşlarım, birinci dönem eğitim öğretim yılında göstermiş olduğunuz gayretten ve özverili çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Bu tatil sürecin ailenizle, dostlarınızda, sevdiklerinizle iyi vakit geçirmeniz dileğiyle iyi tatiller diliyorum. Kıymetli Velilerimiz, Bir eğitim-öğretim dönemini daha birlikte emek vererek geride bıraktık. Çocuklarımız, bizim en değerli varlıklarımızdır. Sizlerin de bu bilinçle her zaman olduğu gibi tamamladığımız bu eğitim ve öğretim döneminde de çocuklarınızın yanında olduğunuzu biliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları hepimizin ortak hedefidir.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı birinci dönemini tamamladığımız bugünde, başta sevgili öğrencilerimizi, değerli meslektaşlarımı ve kıymetli velilerimizi kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dinlenmiş olarak 6 Şubat'ta tekrar buluşmak ve umutlu yarınlarımız ümidiyle. İyi tatiller olsun” dileklerinde bulundu