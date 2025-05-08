“Anneliğe hürmet bizim devlet geleneğimizin temelidir”

Anahtar Parti’nin Anneler Günü mesajında, annelik olgusunun yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, toplumsal bir emek olduğuna işaret edildi. Alsan, “Anneliğe hürmet; bizim inancımızın, kültürümüzün ve devlet geleneğimizin temelidir. Bu yüzden annelere sadece çiçekle değil, kalıcı çözümlerle vefa borcu ödenmelidir” dedi.

Hükümetin bugüne kadar gerçekleştirdiği bazı adımların kıymetli olduğunu ancak yeterli olmadığını belirten Alsan, “Kazanımların devamı için teminatı, eksik kalan yerleri tamamlamak için milletin duasını ve desteğini istiyoruz. Bu Anneler Günü'nde yalnızca sevgi değil, çözüm sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

ANNELERE YÖNELİK POLİTİKA VE DESTEKLER: ANAHTAR PARTİ’DEN SOMUT TAAHHÜTLER

Anahtar Parti’nin açıklamasında kamuoyuna sunulan öneri ve politikalar şu başlıklarla sıralandı:

Çalışan Annelere Destek

Kadın İstihdamı Teşvik Programı: Mevcut SGK destekleri korunacak, işverenin annelere yönelik teşvikleri artırılacak.

Yarım Gün Çalış – Tam Maaş Uygulaması: Küçük çocuk sahibi anneler için yarı zamanlı çalışmada tam maaş öngören yeni sistem hayata geçirilecek.

Kurumsal Kreş Zorunluluğu: Büyük işletmelerde kurumsal kreş hizmeti zorunlu olacak.

Emekli Annelere Kıymet

“Anne Emekliliği” Düzenlemesi: Çocuk bakımı, emeklilik süresine dahil edilecek bir sosyal emek olarak kabul edilecek.

Emekli Anneler Sosyal Kartı: Temel ihtiyaçlar için indirim ve destek sağlayacak özel bir sosyal kart sistemi getirilecek.

Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Yapan Kadınlara Destek: Bu görevler maaş ve sosyal güvence kapsamında devlet desteğiyle karşılanacak.

Genç Annelere Şefkat

Anne Başlangıç Paketi: İlk çocuğunu doğuran her anneye devlet destekli ihtiyaç paketi sunulacak.

Psikolojik ve Manevi Danışma Hattı: Yeni annelere yönelik uzman desteği sunan hat kurulacak.

Ev Kadınlarına Güvence

Ev Kadınlığı Sigortası: Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta sistemi sadeleştirilerek devlet katkısıyla desteklenecek.

Mahalle Kadın Merkezleri: Her ilçeye kadın dayanışma ve üretim merkezleri açılacak.

“Bir anneye verilen söz, millete verilen sözdür”

Açıklamanın devamında İl Başkanı Alsan şu ifadeleri kullandı:

“Anneler, bu milletin duasıdır, bereketidir, geleceğidir. Ana duası alanın sırtı yere gelmez. Anahtar Parti olarak diyoruz ki; anneliği alkışlayan değil, kolaylaştıran siyaset lazım. Biz bu ülkenin annelerine yalnızca çiçek değil; huzur, destek ve güven vadediyoruz. Çünkü bir anneye verilen söz, millete verilen sözdür.”

Şehit Annelerine Saygı ve Teröre Karşı Net Tavır

Anahtar Parti açıklamasında, şehit anneleri için de özel bir bölüm ayrıldı. İl Başkanı Alsan, “Şehit analarının kabuk bağlayan yaralarını kanatan, evlat acısıyla yanan yüreklerindeki közü alevlendiren eylemler; şehitlerimizin ruhunu incittiği gibi annelerine de tekrar o günlerin dayanılmaz acısını yaşatmaktadır” dedi.

Bu kapsamda partinin şu üç temel sözü vurgulandı:

Şehit anneleri baş tacı edilecek,

Terörle mücadele tavizsiz sürdürülecek,

Milletin kutsal değerlerini istismar eden anlayışlara karşı dimdik durulacak.

Alsan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bu vesileyle bütün şehit annelerinin ellerinden öpüyor, tüm vatansever annelerimizin Anneler Günü’nü hürmetle kutluyorum.”

Kaynak : PHA