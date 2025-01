İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, bugünden itibaren Ramazan ayının sonuna kadar Et ve Süt Kurumu'nun destekleriyle kırmızı et fiyatlarını sabitlediklerini açıkladı. İstanbul'da Ramazan boyunca kıymanın kilogramı 379 liradan, kuşbaşı etin kilogramı da 399 liradan satılacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (PERDER), İstanbul'daki üye zincir marketlerinin bugünden itibaren Ramazan Ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitlediğini duyurdu.

Açıklama İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere'den geldi. Güzeldere, "Tüketicimizin gerçek dostları olarak bugünden itibaren Ramazan ayının sonuna kadar Et ve Süt Kurumu'muzun destekleriyle kırmızı et fiyatlarını sabitledik.Enflasyona karşı halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz!" mesajını verdi.

https://twitter.com/farukguzeldere/status/1883941228724772964

İstanbul'un dört bir yanındaki üye yerel zincir marketleri aracılığı ile Ramazan ayı sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacaklarını belirten Başkan Güzeldere, "İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla kurmuş olduğumuz yerel perakende ağı ile tüm hanelere dokunuyoruz. 'Değerli etler' kapsamındaki kategorilerde de fiyatların sabitlendiğini duyurarak, "Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola 699 lira. Tüketicilerimizle bereketli sofralarda buluşacağız. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar diliyoruz" diye konuştu.