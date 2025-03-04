İstanbul ve Yalova’da 13 Adrese Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 28 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kâğıthane ve Fatih ilçeleri ile Yalova ilinde toplam 13 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 365 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Operasyonun detayları hakkında açıklama yapan yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve yakalanan şüphelilerin bağlantılarının araştırıldığını belirtti. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonların süreceğini ve kamu güvenliğini tehdit eden suç şebekelerine karşı kararlı adımlar atılacağını bildirdi.

Uyuşturucu ile Mücadelede Kapsamlı Adımlar

İstanbul’da yürütülen geniş çaplı operasyonlar, uyuşturucu kaçakçılığına karşı sürdürülen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapan şebekelerin tespit edilmesi ve çökertilmesi için emniyet güçlerinin çalışmalarına aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Olayla ilgili adli işlemler devam ederken, şüphelilerin mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA