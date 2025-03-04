Mahkeme salonlarının yetersizliği ve adaletin sağlıklı işleyişini engelleyen fiziksel koşullar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Gökçen, bu süreçte hak savunucularının, gazetecilerin ve avukatların yargılanmasını sert bir dille eleştirdi.

“Mahkeme Salonları Yetersiz, Savunma Hakkı Engelleniyor”

Çağlayan Adliyesi’nden yaptığı açıklamada, hak savunucularının, gazetecilerin ve savunma hakkının hedef alındığını söyleyen Gökçen, adalet mekanizmasının dar mahkeme salonlarında sıkıştırılmaya çalışıldığını ifade etti:

"Bugün, üç ayrı mahkeme salonunda hak savunucuları buluşmuş durumda. Ancak mahkeme salonları yetersiz; duruşma salonlarına insanlar, davaları takip etmek için giremiyorlar. Avukatlar dahi içeri girmekte zorlanıyor. Dar salonlara hapsedilmiş davalar söz konusu."

“Gazetecilik Suç Değildir”

Halk TV davasına dikkat çeken Gökçen, gazeteciliğin suç olmadığını vurgulayarak, basın özgürlüğüne yönelik baskılara tepki gösterdi.

"Bugün gazetecilik faaliyeti yargılanıyor. Gazeteciler sadece halkın haber alma hakkını korudukları için cezalandırılmaya çalışılıyor. Bizler, savunmayı savunmaya, hak savunucularını savunmaya, ifade özgürlüğünü korumaya ve 'Gazetecilik suç değildir' demeye devam edeceğiz."

İstanbul Barosu Davası ve Hukukun Bağımsızlığı

Gökçen, İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması talebiyle açılan davayı da eleştirdi. Baroların bağımsızlığının hukukun teminatı olduğunu belirterek, bu sürecin savunma hakkını doğrudan hedef aldığını söyledi.

"Bugün İstanbul Barosu yargılanıyor. Türkiye’de hukuk devletinin olmazsa olmazı olan savunma hakkı ve baroların bağımsızlığı tehdit altında. Barolar, hukuk mücadelesinin en önemli unsurlarından biridir ve onların susturulmasına izin vermeyeceğiz."

“Hukukun Üstünlüğü İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, hukukun üstünlüğü ve temel haklar için mücadelenin süreceğini belirterek, hak savunucularına, gazetecilere ve hukukçulara yönelik baskıların karşısında duracaklarını söyledi.

"Türkiye’de adaletin bağımsız olmasını, yargının gerçekten tarafsız işlemesini ve savunma hakkının korunmasını sağlamak için mücadelemiz sürecek. Özgür bir basın, bağımsız yargı ve demokratik bir hukuk devleti için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

Gökçen’in açıklamaları, Türkiye’de adalet sistemine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde yargının bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü konularında siyasi tartışmaların süreceğini gösteriyor.

Kaynak : PHA