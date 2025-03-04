Grup toplantısında konuşan Özgür Özel, Beker’in katılımını “Baba ocağına dönüş” olarak değerlendirdi ve Ankara’daki siyasi gücü daha da artıracaklarını söyledi.

Özgür Özel: "CHP Ailesi Büyümeye Devam Ediyor"

Özgür Özel, Adnan Beker’i kürsüye davet ederek CHP’ye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"CHP ailesi büyümeye devam ediyor. 'Baba ocağının kapıları açık' dedik. Baba ocağına ihtiyaç duyan, baba ocağına gelmek isteyen herkes için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olan CHP’nin kapıları açık. Büyümeye ve güçlenmeye devam ediyoruz."

Özel, Beker’in Ankara’daki ikinci bölge çalışmalarını üstleneceğini ve CHP’ye önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"İl Başkanımıza ikinci bölgedeki tüm milletvekillerimizle birlikte, Adnan Beker’le birlikte ikinci bölgeyi sıkı bir çalışma için emanet ediyorum. Grubumuzda seveni çok, sevmeyeni yok. Adnan Beker ayrıca grubumuza sevgili Mansur Başkan’ımızın da emanetidir. Onlara emanet ediyorum."

Adnan Beker: “Birlik ve Beraberlik İçinde Değişim Mümkün”

Adnan Beker, CHP’ye katılma sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür ederek, CHP’nin birlik ve beraberlik içinde Türkiye’ye daha iyi bir gelecek sunacağına inandığını söyledi.

"Başta beni baba ocağına davetleriyle onurlandıran Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere bu süreçte yanımda olan tüm milletvekillerimize ve partililerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada sağ siyasetteki tecrübelerim ve kurduğum hayallerimle bulunuyorum."

Beker, siyasetteki temel amacının halkın sesi olmak olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içinde bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum. Buradayım çünkü zorluklarla boğuşan, gariban, üretemeyen çiftçinin, siftah yapamayan esnafın sesi olmaya inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde birlikte çalışacak, birlikte mücadele edecek ve inşallah partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız."

Beker, konuşmasının sonunda Ramazan ayını ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak tüm katılımcılara teşekkür etti.

CHP’nin Meclis Gücü Artıyor

Adnan Beker’in CHP’ye katılımıyla, CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 134’e yükselirken, partinin Ankara’daki siyasi gücünün daha da pekiştiği değerlendirmesi yapılıyor. Özel’in Beker’i Ankara ikinci bölgedeki çalışmalarda görevlendirmesi, yerel seçim sürecinde CHP’nin saha çalışmalarına verdiği önemi de ortaya koyuyor.

Bu katılımın, CHP’nin merkez sağ seçmene yönelik açılımını güçlendireceği ve partinin Ankara’daki siyasi pozisyonunu daha da sağlamlaştıracağı belirtiliyor.

Kaynak : PHA