CHP’den 10, AK Parti’den 10 Milletvekili Listeye Girdi

Anket sonuçlarına göre, her iki partiden de 10'ar milletvekili en beğenilen isimler arasında yer aldı. Ankette, milletvekillerinin seçmen nezdindeki performansları ve halk nezdinde gördüğü karşılık dikkate alındı.

En Beğenilen CHP Milletvekilleri:

Ali Mahir Başarır (Mersin)

Veli Ağbaba (Malatya)

Mustafa Sarıgül (Erzincan)

Cemal Enginyurt (İstanbul)

Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır)

Deniz Yavuzyılmaz (Zonguldak)

Burhanettin Bulut (Adana)

Salih Uzun (İzmir)

Mahmut Tanal (Şanlıurfa)

Gökhan Günaydın (İstanbul)



"En Beğenilen AK Parti Milletvekilleri"

Hüseyin Yayman (Hatay)

Osman Gökçek (Ankara)

Efkan Ala (Bursa)

Resul Kurt (Adıyaman)

Mustafa Şen (Trabzon)

Kürşad Zorlu (Ankara)

Ömer Çelik (Adana)

Süleyman Soylu (İstanbul)

İnanç Ölmeztoprak (Gaziantep)

Şebnem Bursalı (İzmir)

Anket sonuçlarında, halkın en fazla destek verdiği isimlerin performanslarıyla öne çıktığı belirtilirken, saha çalışmasının Türkiye genelinde çeşitli illeri kapsayacak şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak : PHA