Bahçeli, Demirtaş’ı Telefonla Aradı

Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Öcalan’ın çağrısına destek verdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ettiğini açıklamıştı. Bahçeli’nin, Demirtaş’ın bu açıklamasına yanıt olarak, eşinin hastanede olduğu dönemde, Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla Demirtaş’ı telefonla aradığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

Bahçeli’nin, Demirtaş’a sürece verdiği destekten dolayı da ayrıca teşekkür ettiği belirtilirken, bu görüşme, Türkiye’de yeni bir siyasi sürecin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Kütahyalı: "Demirtaş’ın Edirne Dönemi Sona Ermeli"

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, 1 Mart’ta yaptığı paylaşımda, Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini savunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu hafta içi Selahattin Demirtaş tahliye edilmelidir. Demirtaş’ın Edirne dönemi sona ermelidir. Kendisi 8.5 senedir hapiste olduğu halde barış için bu olgunluğu ve bilgeliği gösterebilecek muhalif Türk siyasetçi yok bu ülkede. Demirtaş, Kürt olduğu için bu kadar bilge bir insan."

Bu paylaşım, o günlerde büyük yankı uyandırırken, Kütahyalı birkaç gün sonra çok daha iddialı bir açıklama yaparak, Demirtaş’ın tahliye edileceğini ima eden sözler sarf etti.

"Valizlerini Topla Selahattin Kardeşim"

Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaşımında Demirtaş’ın tahliyesinin çok yakın olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Valizlerini topla be Selahattin kardeşim… Biricik aşkın, sevgilin, eşin Başak Hanım’a kavuşmana ramak kaldı… 2009 senesinde seninle Batman’da tanıştığımız ve birlikte kurdele keserek Aram Tigran Parkı’nı açtığımız gün kadar gepegenç ruhunla siyaset yolculuğuna devam edeceksin."

Bu açıklamalar, Demirtaş’ın yakın zamanda serbest bırakılacağına dair güçlü bir sinyal olarak değerlendirilirken, konuya ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yeni Sürecin İlk Adımları mı Atılıyor?

Son günlerde yaşanan bu gelişmeler, Öcalan’ın çağrısıyla başlayan yeni bir sürecin işaretleri olarak yorumlanıyor. PKK’nın ateşkes ilan etmesi, ardından Bahçeli’nin Demirtaş’ı araması ve siyasi atmosferde barışçıl söylemlerin artması, bu süreçte önemli bir değişim yaşanabileceği iddialarını güçlendirdi.

Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili henüz resmi bir adım atılmamış olsa da, MHP ve AK Parti’nin bu süreci nasıl yöneteceği ve bu gelişmelerin kamuoyunda nasıl bir karşılık bulacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kaynak : PHA