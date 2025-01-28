Ne Oldu? Cumhuriyet İlkokulu Neden Yıkılmak İsteniyor?

Deprem sonrası güçlendirme çalışmalarıyla onarılan ve güvenli hale getirilen Cumhuriyet İlkokulu, kent meydanı projesi kapsamında rezerv alan ilan edildi. Projenin uygulanması için okulun yıkılması planlanıyor. Bu durum, Adıyaman’da hem eğitim camiasında hem de kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı. Bitişiğindeki müze binası ve bahçe içerisindeki taş bina projeye dahil edilmezken, yalnızca okulun hedef alınması kararın tutarsızlığına dair soru işaretleri yaratıyor.

Depremden Sonra Hayat Bulmuştu

06 Şubat 2023 depreminde hasar gören Cumhuriyet İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla hızlıca onarıldı. Yapıya milyonlarca liralık yatırım yapıldı ve 23 Ekim 2024 tarihinde modernize edilmiş haliyle yeniden eğitim-öğretime açıldı. 520 öğrencinin eğitim gördüğü, öğretmenlerin emek verdiği bu güvenli yapı, Adıyaman’ın eğitim ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Plansızlık ve Tutarsızlık: “Neden Sadece Cumhuriyet İlkokulu?”

Adıyaman’ın tam kalbinde yer alan Cumhuriyet İlkokulu’nun yıkım kararı, proje kapsamındaki diğer yapılarla olan tutarsızlığı nedeniyle eleştiriliyor. Müze binası ve bahçe içerisindeki taş bina projeye dahil edilmezken, yalnızca Cumhuriyet İlkokulu’nun rezerv alan ilan edilmesi kararın plansızlığını gözler önüne seriyor.

Üstelik, okulun çevresinde başka bir ilkokul bulunmuyor. Bu durum, okulun yıkılması halinde çocukların eğitim hakkının sekteye uğrayacağını ve ailelerin yaşam dengesinin bozulacağını ortaya koyuyor.

Cumhuriyet İlkokulu: Adıyaman’ın Belleği

Cumhuriyet İlkokulu, sadece bir bina değil; Adıyaman’ın tarihini, kültürünü ve toplumsal hafızasını temsil eden bir sembol. Yıllardır binlerce öğrenciye yuva olan bu okul, Adıyaman’ın geçmişten geleceğe uzanan bir köprüsü niteliğinde. Bu yapının yıkılması, sadece fiziksel bir kayıp değil; şehrin kimliğine vurulacak bir darbe anlamına geliyor.

Çocukların Geleceği ve Toplumsal Denge Tehdit Altında

Cumhuriyet İlkokulu’nun yıkılması, Adıyaman’daki çocukların eğitim hakkını doğrudan etkileyecek bir karar olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki eğitim ihtiyacını karşılayan bu köklü yapının yıkımı, hem öğrenciler hem de aileler için büyük bir mağduriyete yol açacak.

Bir şehrin meydanlarını anlamlı kılan, yalnızca geniş açık alanlar değil; o meydanların geçmişini ve kültürel izlerini taşıyan simgelerdir. Cumhuriyet İlkokulu’nun yok edilmesi, Adıyaman’ın eğitimine, tarihine ve toplumsal yapısına büyük bir zarar verecek.

Bu Karar Kamu Kaynaklarının İsrafı Demektir

Deprem sonrası milyonlarca lira harcanarak güçlendirilen, modernize edilen ve güvenli hale getirilen bir yapının, plansız bir proje gerekçesiyle yıkılması kamu kaynaklarının israfı olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyet İlkokulu’nun korunması, yalnızca Adıyaman’ın değil, Türkiye’nin eğitim ve kültür politikaları açısından önemli bir örnek teşkil edebilir.

Adıyaman Halkına Çağrı: “Hafızamıza Sahip Çıkalım!”

Adıyaman kamuoyunda, Cumhuriyet İlkokulu’nun yıkım kararına karşı sesler yükseliyor. Toplumsal duyarlılıkla bu kararın gözden geçirilmesi ve okulun korunması için geniş çaplı bir destek çağrısı yapılıyor. Adıyaman halkı ve eğitim camiası, bu kararın yalnızca bir okulun değil, şehrin tarihine ve kimliğine zarar vereceğini belirtiyor.

Eğitim ve Kültürün Geleceği İçin Birlik Çağrısı

Cumhuriyet İlkokulu’nun korunması, yalnızca Adıyaman için değil; Türkiye genelinde eğitim ve kültür değerlerini koruma bilinci adına önemli bir örnek teşkil edecektir. Adıyaman halkı ve eğitim sevdalıları, bu kritik süreçte birleşerek okulun korunmasını talep ediyor. Cumhuriyet İlkokulu’na sahip çıkmak, Adıyaman’ın tarihine, çocukların geleceğine ve toplumsal belleğine sahip çıkmaktır.

Cumhuriyet İlkokulu mezunları başta olmak üzere, eğitim öğretim hayatına Cumhuriyet İlkokulu'nda devam eden öğrenci velileri, Adıyamanlıları; bu tarihi ve kültürel değeri korumak için tek ses olmaya, Cumhuriyet İlkokulu’nun yıkılmasına karşı durmaya ve kentin tarihine ve çocukların geleceğine hep birlikte sahip çıkmaya davet ettiler.

Kaynak : PHA