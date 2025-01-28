Toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da teşekkür ederek, “Bugün bu kötülüğe karşı yeni bir başlangıcın ilk günüdür. Türkiye’yi bu karanlıktan kurtarmak için yola çıkıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Adayı Ön Seçimle Belirlenecek

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için radikal bir yol haritası açıkladı. Özel, partisinin adayını belirlemek için tüm üyelerin katılımıyla bir ön seçim düzenleneceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ‘Ben Cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum’ diyen herkese sesleniyorum: Bugün ilk gündür. Partiye kayıtlı tüm üyelerimiz, bu tarihi seçimde oy kullanabilecek. Türkiye’yi davet ediyoruz; biz yola çıkıyoruz. Hep birlikte başaracağız.”

Özel’in açıklamasına göre, aday belirleme sürecine katılmak isteyen vatandaşlar, partiye üye olarak bu süreçte söz sahibi olabilecek. CHP, bu adımla hem parti içi demokrasiyi güçlendirmeyi hem de kamuoyunun güvenini artırmayı hedefliyor.

“Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a Teşekkür Ediyorum”

Özel, konuşmasında İmamoğlu ve Yavaş’a da teşekkür ederek, iki ismin partinin birlik ve bütünlüğüne yaptığı katkılara dikkat çekti:

“İki demokrasi kahramanının, ‘Partim bana bir görev verirse’ diyerek kurdukları onurlu cümlelere hepimiz adına teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla yeni bir sürecin tarifine hazırız.”

“Türkiye Bu Kötülükten Kurtulacak”

Özel, mevcut iktidarın 22 yıllık yönetimini eleştirerek, Türkiye’de adaletsizlik, yoksulluk ve hak ihlallerinin arttığını söyledi. Bu süreçte halkın yanında olacaklarını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

“Bu vicdansızlığa, bu gözü dönmüş adaletsizliğe karşı yeni yürüyüşün ilk günündeyiz. Bugün, sandık görevlilerimizle, örgütümüzle ve adayımızla ‘2025 yılında sandık geliyor. Biz hazırız’ demek için yola çıkıyoruz. Biz başaracağız, biz kazanacağız.”

Atatürk’ün Partisini İktidara Taşıyacağız

CHP’nin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılındaki ilk seçimde iktidar olacağını ifade eden Özel, parti üyelerine ve halkın tüm kesimlerine şöyle seslendi:

“Cumhurbaşkanını belirleyecek cesur yürekler, sizlere sesleniyorum: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapacak cumhurbaşkanını seçmeye var mısınız? Eğer hazırsanız, hepinizi partimize davet ediyoruz. Biz hazırız ve hep birlikte başaracağız.”

“Bugün İlk Gün, Yolumuz Açık Olsun”

Özel, konuşmasını kararlılık ve umut vurgusuyla tamamladı:

“Biz başaracağız, biz kazanacağız. Bugün başlıyoruz. Yolumuz açık olsun. Sizlere güveniyor, sizlere inanıyorum. Hep birlikte iktidara yürüyoruz!”

CHP’nin Yol Haritası

Aday Belirleme Süreci: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, tüm parti üyelerinin katılımıyla yapılacak ön seçimle belirlenecek.

Örgütlenme ve Hazırlık: Şubat, Mart ve Nisan aylarında sandık görevlilerinin atanması ve seçim programının tamamlanması planlanıyor.

Kapsayıcı Katılım: Partiye yeni üye olan vatandaşlar da bu süreçte söz sahibi olacak.

Hedef: Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında CHP’yi iktidara taşımak ve Türkiye’yi yeniden umut dolu bir geleceğe kavuşturmak.

CHP’nin bu kararı, parti içi demokrasiyi güçlendirme ve halkın güvenini kazanma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özel’in açıklamaları, hem partililerden hem de kamuoyundan büyük destek buldu.

Kaynak : PHA