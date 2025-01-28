"78 Vatandaşımızı Kaybettik, Kimin Gündeminde?"

Konuşmasına Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın faciasını anarak başlayan Bahçeli, "Türkiye 21 Ocak 2025 tarihinde kahredici bir felaketle sarsıldı. Bolu Kartalkaya'da 78 kardeşimizi hem yakarak hem boğarak hayattan kopardı. 36 çocuğumuz hayata veda etti, kimin gündeminde?" dedi.

Yangınla ilgili ihmalleri sert bir dille eleştiren Bahçeli, "Otel sahibinden İl Özel İdaresi’ne, Valilikten Belediyeye kadar herkes hesap vermelidir. İnsan hayatı ucuz olmamalıdır. Bu facianın tüm sorumluları adalet önünde hesap vermelidir" diyerek Devlet Denetleme Kurulu’nu göreve çağırdı.

"Terör Örgütüne Silah Bırakma Çağrısı Yapılmalıdır"

DEM Heyeti ile İmralı arasında gerçekleşen görüşmelere değinen Bahçeli, bu sürecin terörsüz bir Türkiye için destek olmasını beklediğini belirtti. "Beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir. Geliniz, silahlarınızı öldürmeden önce siz kendi iradenizle bırakın" dedi.

Terörle mücadelede Türkiye’nin kararlılığını vurgulayan Bahçeli, "Terör örgütleri silah bırakmıyorsa o silahları alıp kafalarında kırmak, hepsini birden cezalandırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır" ifadelerini kullandı.

"Yüreğiniz Yetiyorsa Çıkın Sokağa da Görelim"

Bahçeli, bazı grupların boykot ve sokağa çıkma çağrılarına sert bir şekilde tepki gösterdi:

"Boykot, sivil direniş, sokağa çıkma çağrıları isyan kışkırtmalarıdır. Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım."

"Türkiye'nin Beka Hakkını Çiğnetmeyiz"

Bahçeli, küresel güçlerin bölgedeki terör örgütlerini desteklediğini belirterek, bu örgütlerin misyonunun artık sona erdiğini söyledi.

"Geçmişte DEAŞ’ın kimin kucağında büyüdüğünü, nasıl imha edildiğini gördük. Türk milleti, aynı son yaşanmadan önce tüm terör örgütlerine bir kapı açmıştır: Geliniz, silahlarınızı bırakınız. Bu fırsatı değerlendirmeyenlerin sonu belli."

"Cumhur İttifakı Kararlı Duracak"

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin siyasi istikrarını koruma noktasında kararlı olduğunu vurguladı.

"Cumhur İttifakı, Türkiye’nin siyasi istikrarını bozma teşebbüslerine karşı her zaman kararlı duracaktır. Misak-ı Milli’nin namusu Türk ve Kürt kardeşliğine emanettir."

Son Söz: Terörsüz Türkiye’nin Gün Doğumu

Konuşmasının sonunda terörsüz bir Türkiye mesajı veren Bahçeli, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Ne Mutlu Türk’üm Diyene. Ne mutlu terörsüz Türkiye’nin gün doğumuna."

Kaynak : PHA