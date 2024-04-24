Toplantıda, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri tarafından aday öğretmenlere mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak önemli konularda bilgi verildi.

Eğitim Müfettişleri Başkanı Arif Karakuş, Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı Sadık Yıldırım ve Eğitim Müfettişleri Abdullah Doğan, Rıdvan Sayğı ve Selma Cansu Dağ, aday öğretmenlere çeşitli konularda bilgi verdi. Bu konular arasında aday öğretmenlerin görev ve sorumlulukları, uymaları gereken yasal düzenlemeler, performans değerlendirme sistemi ve mesleki gelişim imkanları yer aldı.

Aday öğretmenlere, öğrencileri tanıma, ihtiyaç ve sorunlarını belirleme, çözüm üretme ve rehberlik hizmetleri sunma konusunda teorik bilgi ve uygulamalı örnekler de paylaşıldı. Eğitim müfettişleri ayrıca, etkili ve verimli ders planı hazırlama, çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma, ders içi ve ders dışı etkinlikler planlama ve uygulama konusunda da rehberlik etti.

Sınıf içi disiplini sağlama, öğrenci motivasyonunu artırma, etkili iletişim kurma ve sınıfı yönetme konusunda da pratik bilgiler ve deneyimler paylaşıldı. Ayrıca, resmi yazışmalar, resmi törenler ve ziyaretler gibi durumlarda uyulması gereken protokol kuralları hakkında da bilgi verildi.

Öğrenme düzeyini ölçme ve değerlendirme yöntemleri, test ve sınav hazırlama, değerlendirme sonuçlarını yorumlama ve kullanma konusunda da bilgi ve beceriler geliştirildi.

Toplantıya katılan aday öğretmenler, aldıkları bilgilerden memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür toplantıların mesleki gelişimleri için çok faydalı olduğunu ifade ettiler.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli, aday öğretmenlere yönelik düzenlenen mesleki gelişim toplantısının başarılı geçmesinde emeği geçenleri tebrik etti. Müdürümüz Sayın Lütfü Başli, bu tür eğitim ve gelişim programlarının imkanlar dahilinde devam edeceğini belirterek, Eğitim Müfettişleri Başkanı Arif Karakuş’a, Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı Sadık Yıldırım’a ve Eğitim Müfettişleri Abdullah Doğan’a, Rıdvan Sayğı’ya ve Selma Cansu Dağ ile programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak : PHA