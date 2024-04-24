Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor.

Beştepe'de resmi karşılama törenin ardından görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Resmî Karşılama Töreni https://t.co/ikAGN9HsFr— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 24, 2024

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Steinmeier ile ortak basın toplantısına katılacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı onuruna akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dışpolitika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.