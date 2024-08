Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası Hâl Pazarı’nda bozulan yolları yenilemek ve esnafın taleplerini karşılamak için yoğun bir çalışma başlattı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Hâl Pazarı’nda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi ve esnafı ziyaret ederek süreçle ilgili bilgi verdi.

Hâl Pazarı esnafının yolların bozukluğu nedeniyle yaşadığı sorunları bildiklerini ve seçim öncesinde bu konuda söz verdiklerini hatırlatan Başkan Tutdere, “Adıyaman Hâl Pazarı esnafımız, özellikle deprem sonrası pazarda meydana gelen çukurlar ve yolların bozukluğundan şikayetçiydi. Biz de seçim öncesi bu durumu düzeltme sözü vermiştik ve Allah’a şükür verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda Fen İşleri ekibimiz sahada yoğun bir çalışma içerisinde ve bir gün içerisinde çalışmaları tamamlayarak Hâl Pazarı’nı yeniden hizmete açacağız. Buranın temiz ve hijyenik olması halkımızın sağlığı açısından da önemli. Bu hassasiyetle hareket ederek Hâl Pazarımızın standartlarını yükseltip yollarını, kaldırımlarını ve dükkanların önlerini pırıl pırıl yapacağız.” diye konuştu.

Başkan Tutdere, Adıyaman genelinde yürütülen asfalt çalışmalarına dair ise şu bilgileri verdi:

“Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 50 bin ton asfalt döktük. Yollarımızın standartlarını yükseltiyoruz. Caddelerimizi ve sokaklarımızı en kısa sürede pırıl pırıl hale getireceğiz. Halkımız rahat olsun, biz milletimizin ve halkımızın yanındayız. Adıyaman yaralarını sarıyor, Adıyaman Belediyesi çalışıyor. Adıyaman düştüğü yerden ayağa kalkacak.” dedi.

Sebze Hali Dernek Başkanı Mehmet Baki Kutlu da Başkan Tutdere’ye eşlik etti ve yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi. Kutlu, “Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye çok teşekkür ederiz. Bazı dedikodulara kulak asmayın, Başkan Tutdere çalışıyor. 20 yıldır böyle bir hizmet görmedik. İki gündür 100-150 araçla Fen İşleri burada çalışıyor. Görüyorsunuz, hizmet ortada. Başkanımız her yerde, her işe koşuyor. Biz başkanımızla gurur duyuyoruz, her zaman arkasındayız.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA