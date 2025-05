“Her alın terinde bir gelecek var”

Ulubey, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tarım, bir milletin geleceğidir; çiftçi ise bu geleceğin mimarıdır. Toprağa düşen her tohumda bir umut, her alın terinde bir gelecek var… Bugün; her sabah gün doğmadan tarlasına giden, alın teriyle sofralarımıza bereket taşıyan, doğayla uyum içinde çalışan emektar çiftçilerimizin günü. Karamsar değil, umutluyuz. Umudumuz, tarımsal zenginliğimiz ve çiftçilerimizdir.”

“Bir gün değil her gün alkışlanmalı”

Üretimin ve emeğin değerine dikkat çeken Ulubey, ithalat baskısı ve ekonomik zorluklara rağmen üretmeye devam eden çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Tüm zorluklara, engellere, ithalat baskısına rağmen üreten çiftçilerimizi bir gün değil her gün ayakta alkışlamalıyız. Emek, alın teri ve sevgileriyle üreterek, topraklarımızın cömertliğini sofralarımıza sunan fedakâr ve cefakâr tüm çiftçilerimiz desteklenmeli. Umarım ülkemizde tarım hak ettiği yerlere gelir. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız.”

“Çiftçi sayısı %48 azaldı”

Tarımda yaşanan yapısal sorunlara da dikkat çeken Ulubey, çiftçi sayısındaki düşüşe ve kırsal kalkınma ihtiyacına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“AKP'nin yanlış ekonomi ve tarım politikaları, değişen iklim koşullarına, salgına ve ekonomik dengesizliklere rağmen üretmeye ve paylaşmaya devam eden tüm çiftçilerimizi zor günler geçiriyor. Türkiye'de son 12 yılda toplam çiftçi sayısı %48 oranında azaldı! Çiftçilerimize ve çiftçilerimizin hayat kalitesinin iyileştirilmesini sağlayacak kırsal kalkınma politikalarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.”

“Çiftçiler kutlama yapacak durumda değil”

Tarım arazilerinin nitelik ve nicelik açısından giderek azaldığını söyleyen Ulubey, üretim maliyetleri ve fiyat istikrarsızlığına dikkat çekti. Gıda güvenliği konusunun önem kazandığını belirten Ulubey, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Tarım arazileri nicelik ve nitelik açısından her geçen gün azalıyor. Yüksek maliyet ve istikrarsız üretici fiyatının var olduğu bir ortamda çiftçi tarımdan kopuyor. Gıda güvencesi ve güvenliğinin önemi ise her geçen gün artıyor. Bu vesile ile emeklerinin karşılığını alamayan, toprağa hayat veren emeğiyle işlediği toprağın bereketine bereket katan, üreterek ekonomimize katkı sunan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum. Ancak çiftçiler yaşam mücadelesi veriyor, kutlama yapacak durumda değil. En zor koşullarda bile gıdamızı üreten çiftçilerimizi alkışlıyorum. Kendi parasıyla arazi alarak çiftçilik yapan, kurduğu çiftlikleri halkına bağışlayan Atatürk’ü saygıyla anıyorum.”

Kaynak : PHA