AK Partili kurmaylar, TBMM’de bir grup gazeteciyle yaptıkları sohbet sırasında, infaz paketi ve son siyasi gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurmaylar, çalışmanın toplumun her kesimini kapsayacak şekilde hazırlandığını belirterek, “Meclis gerçekleşmemiş, belirsiz, hayali bir durum üzerinden düzenleme yapamaz. Önce ortaya ne çıkacak, bunu görelim” mesajı verdi.

İnfaz Paketi Bayram Sonrasına Kalabilir

AK Parti kaynakları, yaklaşık üç aydır üzerinde çalışılan ve infaz sürelerinden tutukluların ıslahına kadar birçok alanı kapsayan düzenlemenin Kurban Bayramı’ndan önce yetişmeyebileceğini, teklifin Meclis’e bayram sonrası sunulabileceğini ifade etti. Yargı paketinde yer alan infaz hükümlerinin ayrıca ayrıştırılarak ayrı bir teklif halinde Meclis gündemine getirileceği belirtildi.

Kurmaylar, “Toplumun farklı kesimlerinden gelen talepleri gözetiyoruz. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Meclis’teki tüm parti gruplarını bilgilendirmek istiyoruz. Onları davet edip müzakere edeceğiz, görüşlerini alacağız” dedi.

PKK Kararı Meclis Gündeminde Değil: “Belirsizlik Üzerine Çalışma Yapılamaz”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, “Bayram öncesi güven artırıcı düzenlemeler yapılmalı” çağrısına yanıt veren AK Parti cephesi, infaz paketi kapsamında PKK'nın fesih kararına bağlı olarak herhangi bir özel düzenleme yapılmayacağını net şekilde dile getirdi.

Kurmaylar şu açıklamayı yaptı:

“PKK’nın fesih kararı önemli bir dönemeçtir, ancak bu kararın etkilerini değerlendirmek için öncelikle sahadaki gelişmelere ve güvenlik birimlerinin gözlemlerine bakmak gerekir. Meclis, gerçekleşmemiş ihtimaller üzerinden düzenleme yapamaz. Maddi gerçeklik ortaya çıkmadan, analizler tamamlanmadan adım atılamaz.”

“Umut Hakkı” Ceza Hukuku Kavramı Olarak Tanımlandı

Bazı çevrelerin gündeme taşıdığı “umut hakkı” kavramına ilişkin olarak AK Parti kurmayları, Türkiye’nin ceza yasalarında bu adla bir düzenlemenin olmadığını, ancak mevcut sistemde etkin pişmanlık, denetimli serbestlik ve infaz ertelemesi gibi birçok uygulamanın zaten var olduğunu vurguladı.

“Umut hakkı başka bir kavram. Ceza hukukunda düzenleyici bir ilke olabilir ama mevzuatımızda birebir tanımı olan bir madde değildir” ifadeleriyle beklentilere yanıt verildi.

Paketin Kapsamı: Kimler Faydalanacak, Kimler Hariç Kalacak?

İnfaz düzenlemesiyle birlikte, özellikle 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyip yargılamaları uzun sürdüğü için önceki denetimli serbestlik düzenlemesinden yararlanamayanların bu haktan faydalanmasının önü açılacak. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen etki analizi çalışmasında, bu kapsama girebilecek yaklaşık 60 bin kişi bulunduğu tahmin ediliyor.

Paketin içeriğinde şunlar yer alıyor:

5 yılın altında cezası kalmış, cezaevi koşullarında yaşaması mümkün olmayan hastaların konutta infazı (Adli Tıp raporuna bağlı olarak),

Alzheimer, demans gibi hastalıkları olanların da bu kapsamda değerlendirilmesi,

Çocuklu anneler için evde infaz olanağı,

İki yıl ve altındaki cezalar için infaz sürelerinin yeniden düzenlenmesi,

Terör, adam öldürme, cinsel istismar, uyuşturucu gibi ağır suçlarda ise mevcut infaz kurallarının (cezanın 4/3’ü) korunması,

Mahkumların ıslahına yönelik mesleki eğitim, kamu hizmeti, sosyal destek gibi yeni uygulamaların geliştirilmesi.

Toplumsal Cezasızlık Algısına Karşı Adımlar

AK Parti yetkilileri, paketin bir diğer temel amacının “cezasızlık algısını ortadan kaldırmak” olduğunu vurguladı. Bu kapsamda özellikle topluma karşı işlenen suçlar için yeni infaz düzenlemelerinin devreye alınması hedefleniyor. Kurmaylar, “Adalet duygusunun zedelenmemesi için, caydırıcı ancak adil bir sistem inşa ediyoruz” dedi.

DEM Parti’nin Çağrısı: Bayram Öncesi Adım Atılsın

Hatırlanacağı üzere DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, “İnsani, somut ve güven artırıcı adımlar atılsın. Bu Kurban Bayramı, çifte bayram olsun” çağrısında bulunmuştu.

Ancak AK Parti kanadı, bu yöndeki taleplerin şu an için erken ve zeminsiz olduğunu, yargı sürecinin teknik yönlerinin tamamlanmadan bu tür adımların mümkün olmadığını belirtti.

Kaynak : PHA