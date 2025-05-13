İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, mitingin saat 20.30’da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya Silivrili tüm can dostlarımı davet ediyorum. Hürriyet ve adalet sloganları yankılansın her yerde.”

Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı bildirilirken, organizasyonun “millet iradesine sahip çıkma” vurgusuyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu süreçte kamuoyuna yönelik çağrılarını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi aracılığıyla yapmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA