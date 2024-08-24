Konteyner kentte kurulan sinema perdesi, çocukların neşesine neşe kattı. Açık havada gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir akşam geçirmenin tadını çıkarırken, aileler de Adıyaman Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Gösterim boyunca patlamış mısır kokusu eşliğinde neşeli kahkahalar yankılanırken, bu sade ama anlamlı etkinlikte ailelerin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür sinema akşamlarının yaz mevsimi boyunca devam edeceğini belirtti. Yetkililer, sinema gösterimlerinin her hafta şehrin farklı bir noktasında çocuklarla buluşmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak : PHA