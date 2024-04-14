Derginin Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış, yeni sayının tanıtım bülteninde dergide yer alan şair ve yazarlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kayış, edebiyatımıza hizmet etmenin bir yolu olarak dergiciliğin önemine vurgu yaparak, farklı düşünce ve üsluptaki kalemleri bir araya getirmenin kültürel zenginlik sağladığını ifade etti. Derginin bu katkısıyla entelektüel bakış açısına destek sunduğunu belirtti.

Mutenâ, yeni sayısında edebiyatımızın güçlü isimlerinden Ülkü Tamer'i dosya konusu olarak ele aldı. Tamer'in kendine özgü üslubu ve şiirlerindeki ironik betimlemeleriyle her zaman adından söz ettiren bir sanatçı olduğuna dikkat çekildi.

Dergi, aynı zamanda makale, öykü, deneme, şiir, köşe yazısı, araştırma-inceleme, kitap ve film tahlili gibi geniş bir yelpazede serbest çalışmalara yer veriyor. İki aylık süreli bir yayın olarak faaliyetini sürdüren Mutenâ, İzbırakankalemler.com, Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti ve çeşitli satış noktalarında okuyucularıyla buluşuyor.

Yeni sayıya katkı sunan yazarlar ve şairler arasında Cezmi Ersöz, Murat Kayış, Hülya Tanrıver, Talip Koktaş, Hatike Şengül, Sevgi Horozoğlu ve birçok isim yer alıyor.

Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Mutenâ Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış yeni sayının tanıtım bülteninde, dergide yer alan şair ve yazarlara ilişkin şu ifadeleri kullandı.

“Dergi kültürünü yaşatmak, edebiyatımıza hizmet etmenin bir başka koludur. Geçmiş dönemlere bakıp incelediğimizde dergiciliğin önemini daha iyi anlıyoruz. Birbirinden farklı düşünceye sahip kalem sahiplerinin çalışmalarını bir arada toplayıp, harman misali oluşturulan dergi dosyasını incelediğimizde farklı lezzetler tatmış oluyoruz. Bu zenginliği yaşatan ve entelektüel bakışa büyük katkı sunan dergicilik, her zaman takdiri, ilgiyi ve desteği hak eder.

Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Mutenâ 3. Yılında 20. Sayısını (Nisan 2024) edebiyatımızın güçlü kalemi, kendine has üslubuyla şiirlerinde ironik betimlemeleri ustalıkla işleyen, adından her zaman söz ettiren sevgili Ülkü Tamer’i dosya konusu olarak işlemiştir.

Dergimiz Mutenâ aynı zamanda makale, öykü, deneme, şiir, köşe yazısı, araştırma-inceleme, kitap ve film tahlili gibi serbest çalışmalara da yer veriyor. İki aylık süreli yayın olarak yayımcılığını sürdürüyor.

Yeni Sayımıza Çalışmalarıyla Katkı Sunan Yazar ve Şairler

Cezmi Ersöz, Murat Kayış, Hülya Tanrıver, Talip Koktaş, Hatike Şengül, Sevgi Horozoğlu, Mustafa Irgat, Gönül Şimşek, Elif Gürbüz, Cuma Karataş, Melda Yazıcıoğlu, İlyas Çetinkaya, Ata Yiğiz, Ayşegül Can, Necat Uslu, Metin Üregen, Meki Ekin, İbrahim Şaşma, Atilla Akın, Nisan Yaman, Mustafa Ergün, Zeynep Taşkın, Erman Şahin, Büşra Bulut, Deniz Sargut, M.Salih Ünal..

Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Mutenâ’ya, İzbırakankalemler.com, trendyol, hepsiburada, çiçeksepeti ve satış noktalarında ulaşabilirsiniz.”

Kaynak : PHA