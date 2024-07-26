Hazırlanan kanun teklifinin TBMM'de görüşülmesi yönündeki önergenin kabulünün ardından başlayan sürecin devam ettiğini belirten Başkan İrfan Demiral, soykırım suçuna ortak olan, çifte vatandaşların, vatandaşlıktan çıkarılmaları ve mal varlıklarına el konulması gerektiğini söyledi.

Başkan Demiral, “Gazze'de yaşanan soykırıma katılan çifte vatandaşlar ile ilgili partimiz tarafından bir kanun teklifi hazırlandı. Bu kanun teklifinin TBMM'de görüşülmesi yönündeki önergenin kabulünün ardından başlayan süreç hala devam ediyor. Soykırım suçuna iştirak eden çifte vatandaşlardan yargıdan kaçanların vatandaşlıktan çıkarılmaları ve mal varlıklarına el konulmasını öngören kanun teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine girmesi bekleniyor. Partimizin, TBMM'ye sunduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı soykırımcı Siyonistlerin yargılanmasına yönelik kanun teklifine ülkemizdeki birçok vatandaşlardan ve STK’lardan da büyük bir destek var. Bizim, Gazze'de yaşanan soykırıma göz yummamız asla mümkün değildir. Meclis'e gelecek kanun teklifinin ivedilikle kabul edilip Siyonistlerin yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.

Hazırlanan kanun teklifinin insanlığın vicdanına seslendiğini belirten Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Siyonistlerin yargılanmasına yönelik hazırlanan kanun teklifini desteklediğini söyledi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri’yi ziyaret eden Hüda Par Kahta İlçe Başkanı İrfan Demiral, çifte vatandaşlık için verdiği kanun teklifine dikkat çekti.

Kaynak : PHA