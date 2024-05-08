Kahta'da zengin ile fakir arasında köprü olan DEMBİR-DER Kahta Şubesi, Kahta ilçesinde bir muhtaç ailenin daha yüzünü güldürüyor. Eşi olmayan 3 çocuk sahibi annenin harabe görünümlü evini baştan aşağı onardıktan sonra yeni eşyalar alınıp, düşeyencek olan DEMBİR derneği, ailenin daha rahat bir ortama sahip olmasına vesile oluyor. DEMBİR-DER Kahta Şubesi Başkanı Yusuf ASLAN; “ İlk önce aileyi ziyaret ederek ailenin kaldığı evin durumunu ayrıntılı tespit ettiklerini ifade eden Yusuf ASLAN, "İnanın evde oturulacak gibi değil, ev adeta harabeyi andırıyordu. Evin tüm kapı ve pencereleri kırık ve duvarlar boyasız, rutubetten dolayı simsiyah olmuştu. Mutfak dolabı yoktu ayrıca evde yeni denilebilecek eşya namına da hiçbir şey yoktu. Ailenin içler acısı durumunun karşısında sesiz kalmamız vicanı olarak sesiz kalamazdık, İnşallah en kısa zamanda yenilenmiş, tertemiz bir yuvaya kavuşacaklar. ”dedi. Başkan ASLAN; “Şuana kadar Kahta ilçemizde 1000 aileye gıda ve giyim yardımdan bulunduk, bunun en büyük destekçilerimiz olan iş insanlarımıza ve hayırsever vatandaşlarımızdır. Hepsin Allah razı olsun diyorum.”diye konuştu.

Kaynak : PHA