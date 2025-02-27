Gıda Kontrol ekipleri tarafından üretim yapılan alanlarda ve saklama koşulları ile kullanılan malzemeler tek tek incelendi.

Ramazan öncesi ilçede faaliyette olan pastaneleri denetleyen ekipler hijyen kurallarına uygunluğu, ürünlerin saklama şartları, çalışanların sağlık durumu ve kullanılan malzemeler kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde; fiyat-etiket, gramaj, son kullanma tarihi ve temizlik hususlarında incelemelerde bulunularak, verilen hizmetin doğrudan halk sağlığını ilgilendirdiği, olası olumsuz durumların sonuçlarının ağır olabileceği konusunda bilgilendirmeler ve uyarılarda bulunuldu. Denetimlerde uygunsuz bir durumla karşılaşılmazken, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : PHA