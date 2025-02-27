Denetimler sonucunda uygunluk gösteren işletmelere Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından Teşekkür Belgesi verildi. Belgeler, Zabıta Müdürü Şeyho Coşkun tarafından işletme sahiplerine teslim edildi.

Düzenli denetimler devam ediyor

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla yürütülen denetimler kapsamında; Pide fırınları, tatlıcılar, pastaneler, lokantalar ve restoranlar, Erkek ve kadın kuaförleri ile güzellik salonları, Beton mikserleri ve beton santralleri gibi işletmeler sık sık kontrol ediliyor.

Özellikle gıda üretimi yapan iş yerlerinin hijyen standartları ve beton mikserlerinin yollara beton dökülmesini önleyici tedbirleri denetlenerek, toplum sağlığını riske atmayacak şekilde faaliyet göstermeleri sağlanıyor.

Başkan Tutdere: Hijyen ve kalite standartlarına uyan işletmelerin yanındayız

Teşekkür belgeleriyle ödüllendirilen işletmeler hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yürütülen rutin denetimlerde, hijyen ve kalite standartlarını başarıyla uygulayan, vatandaş memnuniyeti yüksek ve şikâyet oranı en düşük seviyelerde olan işletmelerimizi ‘Teşekkür Belgesi’ ile ödüllendiriyoruz. Adıyaman’ı hep birlikte ayağa kaldırmak için esnafımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunan esnaflarımızın her zaman yanındayız.”

Başkan Tutdere, hijyen kurallarına uymayan işletmelere taviz verilmeyeceğini, buna karşılık kurallara uyan işletmelerin desteklenmeye devam edileceğini vurguladı.

Kaynak : PHA