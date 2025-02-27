Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Erdemoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Millet Bahçesi konteynar iş yerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi kebap işletmecisi Mustafa Ç., ile tartıştı. Tartışmaya yakınlarında katılmasıyla kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

10 şüpheli gözaltına alındı

Olay sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA