Elde edilen bilgilere göre Adıyaman Yeni Sanayi Mahallesi Bağdere Caddesi'nde boru patlamasından kaynaklanan su kesintisine sabahın ilk saatlerinde Adıyaman Belediyesi ekipleri müdahale etti. Müdahale eden ekipleri çalışma esnasında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışması sonucunda su arızası giderildi ve mahallenin su sıkıntısı çözülmüş oldu. Adıyaman genelindeki sıkça meydana gelen su kesintilerine köklü çözüm bulmak için altyapı projesi çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak : PHA