31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinin ardından göreve gelen Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, geride kalan 9 aylık süreci değerlendirdi. Başkan Reşit Alkan, 2024 yılında hayata geçirilen çalışmalardan bahsederek 2025’te de çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Reşit Alkan, “Tabir yerindeyse enkaz devralarak 300 milyon’a yakın borçla göreve geldiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinden bu yana şehrimizi her alanda kalkındırmak, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve yeni Besni’nin temellerini sağlam bir şekilde atmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şeffaf Belediyecilik anlayışıyla Meclis Toplantılarımızı Sosyal Medya hesaplarında Canlı olarak yayınlıyoruz. Her yeni yıl, geçmişin birikimiyle geleceği inşa etmek için bir fırsattır. Bizler, Besni’nin köklü tarihine, güçlü kültürüne ve azimli insanlarına olan inancımızla 2025 yılına adım atıyoruz. Bu güzel ilçenin topraklarında yazılmış her başarı hikayesi, bugün bize daha büyük hedefler için ilham vermektedir.

2024 yılı önemli çalışmaları hayata geçirdiğimiz ve yeni yatırımlarımızın projelerini hazırladığımız bir yıl oldu. İnşallah Azimşehir Besni, sadece bugünü değil, geleceği hedefleyen vizyonuyla büyümeye devam edecek” cümlelerini kaydetti.

"Hayatın her alanına dokunmaya devam ettik"

Başkan Reşit Alkan açıklamalarının devamında, “Bu süreçte Rezerv alandan Kentsel Dönüşüme, altyapıdan üstyapıya, Kent Meydanı’ndan Atıksu Arıtma projesine, eğitimden sportif faaliyetlere kadar pek çok alanda büyük adımlar attık. 2024 yılı boyunca en uzak mahallemiz Oyalı’dan şehir merkezine kadar her mahallemize eşit bir yaklaşımla hizmet götürmeye çalıştık. Altyapı ve ulaşım projelerinden yeşil alanların artırılmasına, kültürel etkinliklerden sosyal desteklere kadar hayatın her alanına dokunmaya devam ettik” ifadelerini kullandı.

"2025 Yılı Besni’mizin şahlanış yılı olacak"

2025 yılında da yatırımların artarak devam edeceğini belirten Başkan Reşit Alkan, “2025 yılı, Besni’mizin şahlanış yılı olacaktır. Bu süreçte hayata geçireceğimiz projelerle ilçemizi hak ettiği seviyeye taşıyacağız. Çevre Yolu Projemiz, ilçemizin ulaşım sorununu çözerek ticaret ve ekonomik canlılığı artıracak; Cirit Meydanı Projemiz, halkımızın sosyal yaşamına değer katacak bir alan sunacaktır. Bunun yanında, Meydan Projemiz ve Cezaevi Projemiz de ilçemizin geleceği için kritik öneme sahiptir. 2025 yılında ihalesi yapılacak olan alt yapı yatırımlarıyla Besni’mizin temel ihtiyaçlarına çözüm getirip ilçemizi modern bir yapıya kavuşturacağız. Tüm bu projelerle Besni’mizi ayağa kaldıracak ve uçuşa geçireceğiz inşallah!

Devam eden projelerimiz, şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yeni yatırımlarla taçlanacak. Kalıcı konutların ve iş yerlerinin inşası tamamlanırken; çevreci enerji kaynakları ve vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik hizmetler daha da artacak. Bizler daima vatandaşlarımızın yanında olmaya, sorunları çözmeye ve şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

"Harcamalarda azami derecede tasarruf sağladık"

Başkan Reşit Alkan, ‘’Geçmiş dönemle kıyas olacak şekilde bazı harcama kalemlerinden bahsetmek istiyorum. 2024 yılında Temsil ve Ağırlama giderleri olarak bir önceki yıla oranla azami derece tasarruf sağladık. 2023 yılında Temsil ve Ağırlama giderleri 7.612.480 lira iken 2024 yılının son dokuz ayında 764.410 lira olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılnda Taşıt Bakım ve Onarım gideri 4.811.548 lira iken 2024 yılında bu rakam 3.746.539 lira olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında akaryakıt ve yağ alımı harcamaları EPDK ortalamalarına göre 291343 litre akaryakıt harcaması yapılırken 2024 yılında bütün iş makinalarımız alanda hummalı çalışmasına rağmen 241.000 litre yakıt harcandığı ve 2023 yılına oranla yaklaşık 50000 litre yakıt tasarrufu sağladığımız görülmektedir.

Daha önceki yönetim tarafından 2023 yılında Hane Halkına Yapılan yardımlar 18.965.312 lira iken 31 Mart yerel seçimlerinden önceki ilk üç ayda bile Hane Halkına Yapılan Yardımlar 8.629.671 lira yapılmış ve biz göreve geldikten sonra dokuz ayda Hane Halkına Yapılan Yardımlar sadece 86.270 liradır.

Sadece bu dört harcama kalemine bakarak Besni’nin ve Kamunun kaynaklarını tasarruflu kullandığımız ortaya çıkacaktır.Gırtlağa kadar borca batmış belediyemizin kaynaklarını görev süremiz boyunca tasarruflu olarak kullanmaya kararlıyız. 2025 yılında inşaallah ‘’Denk Bütçe’’ oluşturma hedefindeyiz."dedi.

"Belediyemize yeni iş makineleri kazandırdık"

Göreve başladıklarında garaj biriminde bulunan ve kayırlı olan 42 araçtan 10 aracın atıl ve çalışamaz durumda olduğunu belirten Başkan Reşit Alkan, ‘’ Görev başladığımız ilk hafta bütün araç servisleri ile irtibate geçerek tamir edilmesi gereken araçları en kısa sürede tamir ederek hizmete sunduk.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Ak Parti Adıyaman Milletvekillermiz Sayın Hüseyin Özhan, Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Aydın’ın destekleri ile belediyemize Vidanjör, Çöp Toplama Aracı, Beko Loder Kepçe ve bu ay teslimi gerçekleşecek olan Arazöz ile birlikte 25 milyon değerinde 4 araç kazandırmış oluyoruz.

2025 yılında belediyemize 40.000.000 (kırk milyon) lira değerinde iş makinası olarak paletli Ekskavatör, Kazıcı Yükleytici Bekoloder, Konteyner Kıkama Aracı ve İtfaiye Aracı kazandıracağız.’’ dedi.

"Tüm müdürlüklerimiz özveriyle çalışıyor"

2024 yılı içerisinde tüm birim personellerinin özveriyle çalıştığını ifade eden Başkan Reşit Alkan, Fen İşleri Müdürlüğü’müzün ilçemizin muhtelif cadde ve sokaklarındaki Yol Yapımı, Kaldırım ve Tamirat Çalışmalarında;

3000 m³ ( metreküp) beton,

5000 m kilit taşı

3500 ton asfalt dökümü,

10000 adet karo taşı

5000 bordür taşı

6 km sathi yol kaplama yapıldı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’müz ekiplerince;

!5 Temmuz Mahallesi Su Deposuna Yeni Hat çekildi

Harmanlı-Kalemkaş Bölgesinde yeni hat çekildi

572 Kaçak Su Kullanımı tesbit edilerek iptaline,

426 Haneye ise abonesiz kullanım tutanağı tutulmuştur.

955 Yeni Abone

4025 Yeni Saat Değişimi

67 yıkılan binanın su kesintisi

531 Su Arıza tamiri

189 haneye yeni su bağlantısı

1048 Su ve Kanalizasyon ihbarına gidildi

176 Kanalizasyon arızası

53 adet yeni kanalizasyon hattı çekilerek gerekli iş ve çalışmalar yapılmıştır.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün çalışmaları;

44 personel ve 5 Çöp Toplama aracı ile ilçemizin her noktasına kadar çevre temizliği sağlanmaktadır.

Çarşamba Pazarı ve Uzay Çatı Pazar Pazarı sonrasında gerekli temizlik hizmetleri yapıldıktan sonra ilgili alanlar deterjanlı su ile yıkanarak gerekli hijyen sağlanmaktadır.

Mustafa Oruçoğlu Şire Pazarı her haftasonu İtfaiye ve Park Bahçeler müdürlüğümüzün desteğiyle rutin olarak yıkama ve dezenfekte işlemi yapılmaktadır.

Her gün bir mahallemizin ara sokaklarının temizliği nöbetçi personellerimizce yapılmaktadır.

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar;

İlçemiz sorumluluk alanında bulunan park ve bahçelerimiz, mesire alanları, refüjler ve toprak kayması oluşabilecek alanlara toplam 1800 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.

Yenikent bölgesi Gaziantep yolu üzerinde bulunan “Merinos kavşağı – Üzümlü kavşak” arasındaki 2200 metre olarak planladığımız refüj çalışmamızın 1600 metre uzunluğundaki kısmında toprak düzenleme çalışması, eksik kalan yerlere toprak ilavesi ve tesviyesi, sulama sisteminin kurulumu ve yeşillendirme çalışması tamamlanmıştır.

Yaz döneminde, 13 mahallemizde toplam 43 adet parkımızdaki ağaç ve çim alanlarımızın sulaması hem toprak altı otomatik sulama hemde sulama aracı ile günlük olarak yapılmıştır.

İlçemizde mahalle araları, mezarlıklar, park çevreleri, su depo çevreleri ve diğer kırsal bölgelerde kontrolsüz çoğalan yabani otlarla mücadele yaz boyu periyodik olarak yapılmıştır.

İlçemizdeki 12 adet parkımızda bulunan çocuk oyun gruplarında, deforme olana parçalar değiştirilerek genel itibariyle iyileştirme yapılmıştır.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Millet Bahçesi Parkında peyzaj ve çevre düzenleme konusunda personelimizce iyileştirme yapılmıştır.

İlçemiz genelinde günlük olarak mahalle aralarındaki inşaat hafriyatları, insani atıklar ve budama çalışmalarından arta kalan çürümüş bitki atıkları düzenli olarak toplanmaya devam etmektedir.

2025 yılında Millet Bahçemizdeki bulunan çocuk oyun parkını büyüterek daha çok çocuğumuzun imkankandan yararlandığı hale getireceğiz.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü faaliyetleri olarak;

Millet Bahçesinin ve Millet Bahçesi içerisinde Bulunan Kafeterya ve Kütüphane’nin tüm tadilat, teçhizat ve personel ihtiyacı giderilerek halkımızın daha rahat, güvenilir ve müreffer bir ortamda vakit geçirecekleri uygun ortam sağlanmıştır.

Belediyemize ait ve halka hizmet şiarıyla Türkiye’nin en ucuz bilet fiyatı ortalaması ile Arya Sineması’nda 62 adet farklı film gösterime sunularak 8000 izleyiciye hizmet sunduk.

Merkez ve Çevre Köylerdeki 50 okul öğrencilerini sinema ile buluşturduk.

"Sinemaya gitmeyen Kalmasın Projesi’’ kapsamında 400 öğrenciyi sinamızda misafir ettik.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce;

Besni de ilk defa "Besni Kitap Günleri"ni gerçekleştirdik.

Toplumsal Gelişim Merkezi’mizde 2024 Yaz Kursları’nda 650 öçğrenciye 10 branşta kurs, 100 kursiyere mesleki yönlendirme eğitimleri verilmiştir.

Kongre ve Kültür Merkezimizde 9 ayda 5 panel, 6 seminer, 3 müzik ve şiir dinletisi, 5 tiyatro gösterimi, Açık Hava Konseri ve Gezen Sinema etkinliği, Besni Eğitim Bayramı programlarına ev sahipliği yaptık.

Kongre Kültür Merkezimizdeki faaliyetlere toplam 10500 kişi katılım sağlamıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğümüzce;

4793 adet dilekçe ve resmi evrağa cevap verilmiştir.

Belediye Encümeni 32 oturumla 102 adet karar almıştır.

Belediye Meclisimiz 2 Olağanüstü olmak üzere 14 Meclis Toplantısında 143 adet karar almıştır.

Belediyemiz ilan bürosunda 781 adet ilan yapılmıştır.

Evlendirme memurluğu kayıtlarına göre 73 adet yabancı uyruklu vatandaşların evliliği olmak üzere 527 çiftin nikah akdi gerçekleştirilmiştir.

2024 yılı içerisinde 293 CİMER birimi şikayetlerine cevap verilmişitir.

İtfaiye Müdürlüğü Ekiplerimiz;

2024 yılı içerisinde 1513 itfai olaya müdahale edilmiştir.

28’i Bina ve Konteyner, 51’i motorlu araç ve orman, bahçe, anız vb. yangınlar olmak üzere toplam 317 yangın vakasına müdahale edilmiştir.

Yüksek katlı binalarda ikamet eden 264 vatandaşımızın yardım talebi ve ihtiyaçları Merdivenli itfaiye aracı ile sağlanmıştır.

İlçemiz şehir merkezi ve köylerinde kanalizasyon sıkıntısı, iş yeri, resmi kurum ve meskenlerde itfaiye arazöz aracı ile su vermek, yol ve cadde sulama, lavabo tıkanması, cadde yıkamaları ve Uzay Çatı ile Çarşamba pazarı alanının yıkanması gibi 758 sıkıntının giderilmesi gerekli yardım sağlanmıştır.

Aşırı yağış sonrası olası sel ve diğer afet olaylarında 14 iş yeri ve meskende su tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

Yüksek katlı yerlerde, evlerde ve kuyulara düşmüş toplamda 30 hayvan kurtarması yapılmıştır

Okul ve kurumlarda 12 yangın tatbikat gerçekleştirlmiştir.

Zabıta Müdürlüğü Birimince,

Akşam 17:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında gece zabıta ekibimiz Devlet Hastanesine giden ve gece 23:00 ten sonra evine dönmek isteyen vatandaşlar hanelerine bırakılmak suretiyle yardımcı olunmaktadır.

İlokul ve Ortaokul önlerinde Okul Güvenliği zabıta birimlerince sağlanmaktadır.

Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 54 İşyeri Açma Ruhsatı verilmiştir.

Zabıta Müdürlüğü Veteriner Birimi ekiplerince 2024 Mart ayından itibaren dere yatakları,hayvan yoğunlluğu olan yerlere rutin olarak larva ilaçlaması yapılmıştır. Ya aylarında karesinek ve sivrisinekle mücadele kapsamında 2 araç ile her mahallemiz 3 günde bir rutin olarak ilaçlama faaliytler devam etmiştir.

2024 yılında 214 işyerinin gıda ve hijyen denetimleri yapılmıştır.

Bütün parklarımız, camilerimiz ve okullarımız ve resmi kurumlar rutin olarak ilaçlama faaliyetleri devam etmiştir.

İhbar ve şikaytler doğrultusunda 3 mahallemizde alt yapılarda fare ilaçlaması yapılmıştır.

Yıl boyunca sokaklarda yaşayan başıboş hayvanlar toplanarak barınakta gerekli tedavi (kısırlaştırma ve hayvan sağlığı) yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakılmıştır.

2025’te daha güçlü bir Besni hedefiyle çalışacağız

Başkan Reşit Alkan, “2024’te hep birlikte nice güzel işler başardık. Gençlerimizle birlikte geleceği tasarlayacak, geçmişimize olan bağlılığımızla köklerimizi daha da sağlamlaştıracağız. Bugün attığımız her adım, yarınlarımızı daha aydınlık ve daha güçlü kılmak içindir. Bizler, Besni’yi Türkiye Yüzyılı’nın yıldızlarından biri yapmaya kararlıyız.

Besni halkı olarak dayanışma ruhumuz ve ortak irademizle ilçemizi yeniden yükseltmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu yeni yılda, Besni için daha çok çalışacağız. Daha güçlü bir Besni, daha mutlu bir Besni ve daha umut dolu bir gelecek için hep birlikte mücadele edeceğiz.

2025 yılına, vatandaşlarımızın desteğiyle daha güçlü bir Besni hedefiyle giriyoruz. İnşallah yeni yılda da el ele vererek şehrimizi büyütmeye, güzelleştirmeye ve daha yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğiz. Birlikte, daha güçlü, daha dirençli ve yaşanabilir Besni hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.



