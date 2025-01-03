Hazırlık ve değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ve Adıyaman Motor Grubu üyeleri katıldı.

Organizasyonun kentimizde büyük bir heyecan yaratması bekleniyor.

Toplantıda, ülkemizin dört bir tarafından motosiklet tutkunlarının bir araya geleceği Motosiklet Festivalinin 3 gün boyunca en güzel şekilde geçmesi için planlamalar ve hazırlık çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişi yapıldı.

MOTOFEST Festivali ile çok sayıda motorcu ilimizde buluşacak.

Şehrimizin sosyal ve ekonomik yaşamına canlılık katacak olan bu etkinlik, uluslararası arenada da Adıyaman’ın tanıtımına da büyük katkılar sağlayacak.



Kaynak : PHA