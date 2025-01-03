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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, operasyon bölgelerindeki son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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