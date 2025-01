Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kahta’ya 4 kilometre mesafedeki Atatürk Barajı Göleti’nde meydana geldi. Baraj kenarında balık tutup piknik yapmak için gelen Yusuf Orman ve Erdal Can, balıkçı tekneleriyle suda açılmaya başladılar. Bir müddet sonra teknelerinin su almaya başladığını farka eden Yusuf Orman ve Erdal Can, kıyıya doğru yönelmeye başladılar. Tekne batmadan önce bölgedeki bir adaya sığınan balıkçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, ambulans ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Adıyaman’dan gelen AFAD ekiplerinin müdahalesiyle adadan kurtarılan Yusuf Orman ve Erdal Can, sağlık ekiplerine teslim edildi. Islanan ve üşüyen balıkçılar, ambulansta ısındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenelerinde balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adada çok üşüdüklerini belirten Erdal Can, “Hem piknik yapmak hem balık tutmak hem de arılarımızla ilgilenmek için göle açıldık. Dönüş sırasında teknemiz su almaya başladı ve en yakın adaya yöneldik. Ancak adaya yaklaşırken teknemiz battı ve suya düştük. Soğuk hava nedeniyle çok üşüdük. Yardım ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtulduk. AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz” dedi.



Kaynak : PHA