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Başkan Kılınç, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan K-19 Konteyner Kenti ziyaret ederek, vatandaşları evlerinde ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Başkan Kılınç, sokaklarda yürüdü, tek tek herkese ne sorunları olduğunu sordu ve sorun ve talepleri ilgili birim müdürlerine aktardı ve çözülmesi için talimat vererek, vatandaşla da kurum müdürünün bilgilerini paylaştı.

Başkan Kılınç, K- 19 konteyner kent ziyareti esnasında genç, yaşlı ve özellikle de kadınların sorunlarını birer birer dinleyerek, notlar aldırdı, acil hususlar için ise hemen yapılması talimatı verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, rutine dönen konteyner kent ziyaretleri kapsamında dün akşam K-19 konteyner kenti gezdi. Geçici barınma alanlarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen ve doğrudan iletişim kurarak, şikayet ve dilekleri anında ilgili birimlere talimat vererek çözmeye çalışan Başkan Kılınç, K-19 Konteyner Kent ziyaretinde kış hazırlıklarını inceledi.

Akşam iş ve okul dönüş saatinde, herkesin evde olduğu bir zamanı seçerek, çat kapı yapan Başkan Kılınç, K-19 barınma alanında sokakları gezerek, mahallelilerin istek ve taleplerini not aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, açık gördüğü kapılardan vatandaşlara seslenerek, sorunları varsa anlatmalarını istedi. Sokak sokak gezen Başkan Kılınç, bir gurup konteyner sakini kadının çay davetini kabul ederek, onlarla sohbet etti, dilek ve taleplerini dinledi.

Kılınç'ın K-19 sakini kadınlarla çay sohbeti, diğer sakinlerin ve öğrencilerin de katılımıyla bir halk buluşmasına dönüştü.

Samimi sohbet ortamında, konteyner kent önündeki aydınlatma problemi, minibüslerin bazen geç gelmesi, öğrenciler için etüd salonu ihtiyacı ve özellikle kış mevsimi nedeniyle zorunluluğa dönüşen otobüs ve minibüs durağı ihtiyacı ile daha pek çok konuda talepleri dinleyen Başkan Kılınç, ilgili birim müdürlerine konteyner kent sakinlerinin yanında telefonla kendisine aktarılan konuların hemen çözülmesi için talimatlar verdi.

Başkanı gören çocuklar fotoğraf çektirme yarışına girerken, Başkan Kılınç da çocuklara hediyeler verdi.

Adıyaman genelinde son günlerde yaşanan şiddetli yağış ve bu yağışlarda kaydedilen bazı olumsuz durumlar hakkında basında çıkan haberlere de değinen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kuşaklama projesinin bitirilmiş olması nedeniyle yaşanabilecek ciddi olumsuzlukların önüne geçildiğini aktardı.

Yoğun yağıştan kaynaklı yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bazı ihbarlar aldıklarını ve bu ihbarlara bizzat kendisinin de yerinde müdahale etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere gittiğini kaydeden Başkan Kılınç, mevsim normallerinin çok üzerinde, metrekareye 100 kilograma yakın yağmur düştüğünü aktardı.

"Metrekareye 100 kilograma yakın şiddetli bir yağmurla karşı karşıya kaldık"

Başkan Kılınç, K-19 Konteyner Kent ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bir haftadır çok yoğun şiddetli yağışlar oldu. Tüm dünyada tabi ki, iklim değişikliğiyle birlikte bazen bir yılda yağması gereken yağmur bir bakıyorsunuz 2 günde, 3 günde yağıyor. Böyle bir iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız. Biz de bu anlamda, sürecin takibi noktasında, tüm arkadaşlarımızla yaklaşık 3-4 yıldır şehrin altyapısıyla ilgili çalışmalara başladık. Hala da alt yapısını değiştiriyoruz. Daha önce en ufak bir yağmurda sel baskınları oluşuyordu. Bu anlamda, Kuzey Batı kısmında kuşaklama kanalı yapılmış olması bu bulunduğumuz ortamın güvenliği anlamında gerçekten çok kıymetliydi. Başka zamanlar olsaydı burası çok daha dramatik görüntülerle bizi karşı karşıya bırakabilirdi. Çok şükür kuşaklama kanalının olmasıyla birlikte çok ciddi, çok şiddetli yağmura rağmen ciddi bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. En son Pazar günü şiddetli bir yağmur yağdı. Metrekareye 100 kilograma yakın şiddetli bir yağmurla karşı karşıya kaldık. Buna rağmen, 10 binlerce konteyner içerisinde istatistik olarak, çok anlamı olmayan birkaç tane konteynerimiz etkilendi. Burada da çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak, konteynerleri dolaşarak, bizzat dolaşarak bir sıkıntı var mı yok mu diye kontrol edip müdahale ettik." dedi.

"Dürüst bir habercilik değildi"

Başkan Kılınç, bazı basın organlarının yaşanan yoğun yağışa ve tüm çalışmalara rağmen geçtiği haberlerin dürüst olmadığını ifade ederek, "Dediğim gibi, lokal bir bölgede; 10 binlerce konteyner içerisinde istatiksel olarak çok az konteyner etkilenmiş olması bazı haber sitelerinde gündeme getirildi. Ama açıkça söyleyeyim, çok dürüst bir habercilik değildi. 10 binlerce konteyner içerisinde çok basit bir şekilde, bu şekilde lanse edilmesi doğru bir şey değil. Yani orada tek tek sahadayız, tek tek konteynerlere talepleri alıyoruz, nerede problem varsa sahada olmamıza rağmen o görüntüleri farklı bir şekilde lanse ettirmek açıkça söyleyim çok dürüst bir habercilik örneği değil." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu hizmetler daha da artacak"

Başkan Kılınç, açıklamasının devamında, "Burada da gördüğünüz gibi tek tek dolaşıyoruz. Vatandaşların taleplerini alıyoruz. Buna rağmen, 9 ay içerisinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletin bu şekilde, hızlı bir şekilde organize olması, Sivil Toplum Örgütleriyle birlikte dünyada örneği olmayan böyle bir yardımlaşma kültürüyle devletin imkanlarının buraya aktarılmasıyla bölge müthiş bir ivme kazandı. İnşallah bu hizmetler daha da artacak. Her şey dört dörtlük mü? Değil ama, bu kadar kısa zamanda dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir hadiseyi, hızlı bir şekilde organize etmek, hızlı bir şekilde toparlanma süreci içerisine girmesi inanın ki, dünya tarihine örnek olacak bir olaydır." dedi.

"Devlet tüm imkanlarıyla burada"

Kalıcı konutlar, yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarla ilgili bilgi de aktaran Başkan Kılınç, "Mart ayında, İndere bölgesinde bir görüntü yayınlamıştık. Buraya konutlar yapılacak diye. Geçen hafta gittiğimizde orada muhteşem bir çalışma var. Burada da devletimizin yüzünü görüyorum, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine özel hassasiyetiyle birlikte burada devletin gücünü görmek hakikaten mümkün. Sadece orada değil bizim Kentsel Dönüşüm alanında da müthiş bir aksiyon alma var. Devlet tüm harcamaları buraya yönlendiriyor. Perşembe günü de bakanımız inşallah buraya gelecek. Bu bölgenin çalışılması noktasında, hem kentsel dönüşüm alanında saha dolaşılacak, hem de yerinde dönüşüm, 750 bin lira krediyi tekrardan konuşacağız. Dediğim gibi, devlet tüm imkanlarıyla burada. Bizler de yerel yönetimler olarak hem alt yapı noktasında, hem üst yapı noktasında, hem sosyal belediyecilik, hem kültürel belediyecilik noktasında inanın elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Kılınç, daha sonra kadınların köfte yeme davetine geleceğini sözünü verdi.



Kaynak : PHA