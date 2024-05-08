Türkiye’nin ilk uzay yolcusu ve ilk astronotu olma özelliğini taşıyan Alper Gezeravcı, deneyimlerini aktarmak üzere çıktığı il gezileri kapsamında Adıyaman’a geliyor.

Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleşecek buluşmada, Alper Gezeravcı uzay yolculuğu deneyimlerini, uzay bilimi ve teknolojisine olan tutkusunu ve ilham verici hikayesini Adıyaman'daki gençlerle paylaşacak.

Adıyamanlı öğrenciler, uzay ve astronotluk hakkında merak ettikleri her şeyi Türkiye'nin ilk astronotuna sorabilecek ve bu özel buluşmadan unutulmaz anılarla ayrılacak.

Kaynak : PHA