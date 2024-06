Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, törende sporcularla tek tek sohbet ederek onlara başarı dileklerini iletti. Keleş, Adıyaman’ın eskrimde önemli bir marka haline geldiğini ve milli sporcular yetiştirdiğini vurguladı. Keleş, "Sporcularımızın en iyi imkânlardan yararlanabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" dedi. Ayrıca Keleş, her branşta çok başarılı sporcular yetiştirdiklerini ve geleceğin sporcularını yetiştirebilmek için her zaman yanlarında olduklarını belirtti. "Geleceğin sporcularını yetiştirebilmek için onların her zaman yanındayız" diyerek konuşmasını tamamladı.

Yeni malzemelerle antrenmanlarına devam eden sporcular, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ve İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Kaynak : PHA