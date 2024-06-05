Başkan Tutdere’yi OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın, Başkanvekili Sayın Sıtkı Öztuna, OSTİM Vakfı Müdürü Sayın Gülnaz Karaosmanoğlu ve OSTİM OSB İstihdam Ofisi Koordinatörü Sayın Neslihan Günay karşıladı.

“En önemli sorunumuz istihdam”

Nazik misafirperverliklerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve heyetine teşekkür eden Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım alan Adıyaman’da en önemli sorununun istihdam olduğunu söyledi. Bu bağlamda Türkiye’nin en büyük üretim lokomotifi olan OSTİM ile istihdam öncelikli işbirliği geliştirmek istediklerini dile getiren Başkan Tutdere, “6 Şubat depremlerinde Hatay’dan sonra en fazla yıkımın olduğu şehir bilindiği üzere Adıyaman. Barınma en temel sorun olmakla birlikte, işsizlik çok hat safhada. Belediyecilik yalnızca kaldırım, altyapı yapmak değil, hemşehrilerimize seçimde şehrimizi sosyal ve ekonomik olarak da kalkındıracağımızın sözünü verdik. OSTİM olarak Türkiye’nin en büyük üretim kentisiniz. Sizinle istihdam öncelikli projeler geliştirmek Adıyaman’ımıza büyük katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

"Adıyaman’ın yanındayız"

Başkan Tutdere’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da, deprem döneminde OSTİM olarak ilk yardımları Adıyaman’a yaptıklarını hatırlatarak “Deprem sürecinde sadece Adıyaman’a 175 TIR yardım malzemesi gönderdik. Ancak yardım ederek bu sürecin aşılamayacağı çok aşikar. Bizler OSTİM olarak deprem döneminde olduğu gibi şimdi de Adıyaman’a her türlü desteğe hazırız. İstihdama dönük işbirliği ve projelerle ilgili olarak ekibimiz ve imkânlarımızla Adıyaman’ın yanındayız.” dedi.

Adıyaman’a Kuluçka Merkezi projesi

Yapılan görüş alışverişinde Adıyaman Kalkınma Çalıştayı yapılması, söz konusu Çalıştay’da şehrin ihtiyaç ve kapasite analizi yapıldıktan sonra uygun projelerin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Görüşme sonrasında Başkan Tutdere, Vakıf Müdürü Karaosmanoğlu ile birlikte Kuluçka Merkezi’nde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Yatırım ve imar konularında önemli temaslar

Tutdere ayrıca İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Sayın Refik Tuzcuoğlu, Fatma Varank ve Hasan Suver’i de ziyaret ederek yatırım ve imar konularında temaslarda bulundu.



Kaynak : PHA