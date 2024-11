Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' nedeniyle kurulan bilgilendirme ve eğitim standındaki etkinliğe katılan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Kasım Turgut'a Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Kayhan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan, Hastane Müdür Yardımcıları Selim Çınar, Diyabet Hemşireleri Rahime Akçay ve Elif Ölçer eşlik etti.

Başhekim Doç.Dr.Kasım Turgut, görevli hemşireden etkinlik hakkında bilgi alarak '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' nedeniyle diyabet ölçümü için gelen vatandaşlarla sohbet etti.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü ile ilgili değerlendirmede bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Kayhan, Diyabet insülin direnci, insülin eksikliği, ya da insülin direnç ve eksikliğinin bir arada bulunması durumuna bağlı olarak gelişen kan şekerinin yüksek olduğu bir hastalık olduğunu hatırlattı.

2019'da 463 milyon yetişkin birey, yani 11 yetişkinden 1’i diyabet olduğunu 2040 yılında ise bu sayının 642 milyona ulaşması tahmin edildiğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Kayhan,"Diyabet hem dünyada hem de ülkemizde oldukça sık görülen ve ne yazık ki hayat boyu süregelen bir hastalıktır. Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre, 2019'da 463 milyon yetişkin birey, yani 11 yetişkinden 1’i diyabetlidir. 2040 yılında bu sayının 642 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünyada her 10 erişkinden 1’i, Avrupa kıtasında her 11 erişkinden 1’i diyabetlidir. Ülkemizde 1997-1998 yıllarında diyabet sıklığı yüzde 7.2 iken 2010 yılında yaklaşık iki kat artarak yüzde 13.7’ye ulaştığı görülmüştür. Türkiye Avrupa’da diyabet sıklığının en yüksek olduğu ve en fazla diyabetli hastanın yaşadığı ülkelerdendir. Diyabetin dört farklı tipi vardır. Tip 1 (yüzde 5-10), tip 2 (yüzde 80-90), gestasyonel diyabet, diğer nedenlere bağlı diyabet (genetik sebepler, eşlik eden hastalıklar, ilaçlar). Diyabet sık görülen, kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme yol açabilen, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yaşam boyu izlem ve tedavi gerektirir. Bununla birlikte etkin yönetildiğinde normal yaşam kalitesi ve yaşam süresi sağlanabilir. Hastalığın önlenmesi için çaba harcanması, erken tanı konması ve uygun bir şekilde tedavi edilmesi gereklidir. Doğru beslenme (tıbbi beslenme tedavisi), fiziksel aktivitenin artırılması ve ilaçlar tedavinin temellerini oluşturur."dedi.

Kronik hastalıkta hastanın uyumunun tedavi etkinliğini arttırdığı aşikâr olsa da diyabet kadar yönetim ve tedavi sürecine hastanın birebir dahil olduğu ikinci bir hastalık olmadığını aktaran Kayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her türlü kronik hastalıkta hastanın uyumunun tedavi etkinliğini arttırdığı aşikâr olsa da diyabet kadar yönetim ve tedavi sürecine hastanın birebir dahil olduğu ikinci bir hastalık yoktur. Bu bağlamda diyabetli bireylerin eğitimi; erken tanı, tedavi hedeflerine ulaşma ve komplikasyon gelişim sürecini çarpıcı olarak etkilemektedir. Eğitim ile diyabetli bireyler bir taraftan kalıcı ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişiklikleri konusunda bir taraftan da süreçte gelişebilecek ani ve uzun süreli sorunlarda erken ve etkili müdahale konusunda farkındalıkları artmaktadır.

Aktif ve etkili eğitim sürecine gerek birinci basamak gerek ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında zamanın ve fiziksel ortamın uygun olduğu her ortamda diyabet hastası ile karşılaşan ve tedavi sürecine dahil olan hekim önderliğinde hemşire ve diğer sağlık personelinin dahil olması uzun vadede diyabet yönetimine olumlu katkı sağlayacaktır.

Bu bilgiler ışığında Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonu ile uygun olan her sağlık tesisinde olduğu gibi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Diyabet Okulu Eğitim Programları ile diyabetli bireylere eğitim verilerek sertifika düzenlenmektedir.

14 Kasım, insülini keşfederek diyabet tedavisinde dünyada çığır açan bilim insanı Frederick Banting'in doğum tarihi olup 1991'den bu yana Birleşmiş Milletler kanalı ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmakta ve toplumlarda diyabet farkındalığının arttırılmasını amaçlamaktadır."

Programda diyabet hemşireleri tarafından standa gelen vatandaşların diyabet ölçümü yapılarak, bilgilendirmede bulundular.



