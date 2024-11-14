Bursa’dan Adıyaman’a 5 Kasım’da gelen ve 6 Kasım akşamından itibaren kendisinden haber alınamayan Çiğdem’in son sinyal bilgileri, Nissibi Köprüsü çevresinde yoğunlaşınca arama çalışmaları bu bölgede hız kazandı.

Fırat Nehri üzerindeki Nissibi Köprüsü’nde, suya düşme ihtimali göz önünde bulundurularak aramalar su altında da sürdürülüyor. Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Diyarbakır illerinden gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Polis Su Altı Dalgıç ekipleri, kayıp vatandaşı bulmak için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Arama kurtarma faaliyetlerinde ROV cihazı kullanılarak nehir tabanında detaylı taramalar yapılırken, polis dalgıç ekipleri de su altına dalarak kayıp Çiğdem’in izini sürüyor. Yakınları, ekiplerden gelecek iyi bir haberi umutla bekliyor. Adıyaman’ın en geniş çaplı arama çalışmaları arasında yer alan bu operasyon, kayıp kişinin sağ salim bulunması için devam ediyor.

Kaynak : PHA