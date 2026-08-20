Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Oyratlı köyü yakınlarındaki Değirmen Çayı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumali Sönmez (61) idaresindeki 02 DB 093 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cumali Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.