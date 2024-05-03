Tek liste halinde gidilen Adıyaman Tabip Odası 31. Olağan Genel Kurul seçimlerinde Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun, görevi Doç. Dr. Erdal Yavuz’a devretti.

Görevi devralan Doç. Dr. Erdal Yavuz, mazbatasını alarak göreve başladı.

6 Şubat depreminde ağır yıkıma neden olan kentte, çalışmalarına yoğun şekilde devam ederek sürdüren Adıyaman Tabip Odası tarafından 31. Olağan Genel Kurulunda başkan olarak seçilen Doç. Dr. Erdal Yavuz, seçim sonrası aynı tempo ile hem üyeleri noktasında hem de depremin etkisini en aza indirmek için çıtayı yükselteceklerini söyledi.

Yavuz, Yönetim Kutulu Üyeleriyle birlikte kentteki çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini, hekimlerin daha rahat bir ortamda hizmet etmeleri ve imkanların genişletilmesi noktasında aralıksız olarak sürdüreceklerini belirterek, üyelerine teşekkür etti.

Kaynak : PHA